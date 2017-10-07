Yasin Börü ve Arkadaşları Anıldı

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde katledilen Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Diyarbakır İl Başkanlığının düzenlediği etkinlikte PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz, Hüseyin Dakak ve Turan Yavaş, Bağlar ilçesindeki Yeniköy mezarlığındaki kabirleri başında okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla anıldı.

Anma etkinliğinde konuşan HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, 6-7 Ekim 2014'ün medeniyet ile bedeviyetin birbirinden ayrıldığı tarih olduğunu söyledi.

Yavuz, medeniyetin ötekiyle beraber yaşamak olduğunu, İslam anlayışının buna dayandığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Medine'de bir adalet devleti kuran peygamberimiz, kendisinden çok farklı hayat tarzına, ideolojik yapıya, farklı milliyet ve aidiyetlere sahip olan insanlar bir ortak yaşam alanı geliştirmiş. Bir medeniyet ufkunu biz Müslümanlara miras bırakmıştır. O mirasın sahipleri bugün kanlarını bu mazlum ve çorak coğrafyaya dökerek, o medeniyeti tekrar diriltmeye, yaşatmaya ve filizlendirmeye çalışmışlardır. Yasin ve arkadaşları et dağıtmak için, iyilik yapmak için çalmış oldukları kapıların arkasında hangi milliyetin, hangi aidiyetin, hangi ideolojik yapının olduğunu asla sormamış, sorgulamamışlardı. Onlar seçkin insanlardı. Bedeviyet sahipleriyse tarihteki rollerine uygun bir karakter ortaya koymuşlar. Barutla, kanla, kinle, ölümle ve en nihayetinde insanlığa karşı ağır bir suç işlediler. Bedenlere işkence yapmak suretiyle medeniyet tasavvurundan uzak olduklarını, medeniyetle yönetilmeyi hak eden bu sahipsiz ve değerli kavmin yönetimine talip olamayacaklarını ispat etmişlerdir."

6-7 Ekim'de yaşanan olayların Kerbela'da yaşananlarla benzerlik taşıdığını anlatan Yavuz, "Zulüm sahipleri mi kazandı yoksa Yasin ve arkadaşları mı kazandı? Kazanan taraf bellidir. İnsaniyet kazanmıştır, vicdan kazanmıştır. Adalet kazanmıştır, merhamet kazanmıştır. Zulüm kaybetmiştir." dedi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yasin Börü ve arkadaşlarını katledenlerin tarih boyunca lanetle anılacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu mezalimi tüm dünya bilsin ki zalimler bir daha böyle bir zulmü işlemeye cesaret edemesinler. Bugün çağdaş Kerbelaları yaşadık, bir daha yaşanmasın. Geçmişin zalimleri nasıl ki döktükleri kanda boğuldular, iktidarları nasıl yerle bir olduysa bugün şehit Yasin ve arkadaşlarının kanı üzerinde iktidarlarını kurmak isteyenler dökülen kanlarda yaptıkları zulümle yok oldular, toplum nazarında silindiler."

Anma etkinliğine Yasin Börü, Hasan Gökguz, Hüseyin Dakak ve Turan Yavaş'ın aileleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AA