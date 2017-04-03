Yasin Börü Davasında Yine Karar Yok

»Ana Sayfa»Hukuk
03.04.2017 11:45
Yasin Börü Davasında Yine Karar Yok
Ankara'da görülen Yasin Börü davası, sanık avukatlarının bugün de duruşmaya gelmemesi nedeniyle 24 Nisan'a ertelendi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava, 10.00’da başladı. Sanıkların son sözlerinin dinlenilmesi ardından, mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyordu.

Son iki celsedir müdafi avukatlarının tamamının mahkeme huzurunda hazır bulunmaması nedeniyle karar açıklanamamıştı.

Dava ertelendi

Ankara'da görülen Yasin Börü davası, sanık avukatlarının bugün de duruşmaya gelmemesi nedeniyle 24 Nisan'a ertelendi.

Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın, esas hakkındaki mütalaasında sanıklardan 23’ü hakkında 6’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi, 15 sanık için ise berat talebinde bulunmuştu. Haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişinin ise dosyalarının ayrılmasını talep etmişti.

Haklarında ağırlaştırmış müebbet hapis cezası istenen sanıklar şu şekilde:

“Rıdvan Baş, Hasan Uyanık, Uğur Doğanay, Ümit Doğanay, Abdurrahim Pamuk, Mehmet Şah Yüce, Sedat Çoban, Ahmet Taylan, Mecnun Akkoyun, Remzi Özşan, Ahmet Tura, Mehmet Çağlar, Cevher Türk, Cihan Yıldız, Ali Güler, Resul Savur, Erkan Balaban ve Ali Karakurt ile suça sürüklenen çocuklar A.K., A.S., M.D., F.G., Y.O.”

Haklarında beraat kararı verilmesi talep edilen sanıklar ise şunlar:

“Yıldız Doğanay, Ahmet Biçici, Hasan Aldemir, Mahsun Kurt, Hüseyin Okçu, Hasan Okçu, Adem Kaçmaz, Ahmet Tanrıverdi, Burhan Dicle, Ahmet Arif Yusufoğlu, Abdulvahap Turan, Abdurrahman Turan, Ersin Adıyaman ve suça sürüklenen çocuklar F.K. ile M.İ.”

 

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