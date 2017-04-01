Yasin Börü Davasında Karar Bekleniyor

»Ana Sayfa»Hukuk
01.04.2017 13:09
Yasin Börü Davasında Karar Bekleniyor
Diyarbakır’da 6-7 Ekim 2014’te düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un katledilmesiyle ilgili 41 sanığın yargılanmasına 3 Nisan Pazartesi devam edilecek.

Diyarbakır’da 6-7 Ekim 2014’te Kobani’de (Ayn el-Arab) yaşananlar bahane edilerek düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un katledilmesiyle ilgili 41 sanık hakkındaki kararın, 3 Nisan Pazartesi günü yapılacak duruşmada açıklanması bekleniyor.

AA’nın aktardığına göre, güvenlik gerekçe gösterilerek Diyarbakır’dan Ankara’ya nakledilen davanın 12’nci duruşması, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlayacak. Duruşmada, sanıkların son sözlerinin dinlenmesinin ardından, karar çıkması bekleniyor.

Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan 23’ü hakkında “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma” suçlarından 6’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiş, 15 sanık için de beraat talebinde bulunmuştu. Yalçın, yargılamanın, haklarında yakalama kararı bulunan 3 sanığın dosyaları ayrılarak devam etmesini istemişti.

Ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edilen sanıklar şunlar:

“Uğur Doğanay, Abdurrahim Pamuk, Sedat Çoban, Mecnun Akkoyun, Mehmet Şah Yüce, Ümit Doğanay, Remzi Özşan, Ahmet Taylan, Hasan Uyanık, Ali Karakurt, Erkan Balaban, Resul Savur, Ali Güler, Ahmet Tura, Mehmet Çağlar, Cevher Türk, Cihan Yıldız, Rıdvan Baş ve suça sürüklenen çocuklar Y.O, F.G, A.S, M.D. ile A.K.”

Suça karıştıklarına dair yeterli delil olmadığı için haklarında beraat kararı verilmesi istenen sanıklar ise şöyle:

“Hasan ve Hüseyin Okçu, Yıldız Doğanay, Ahmet Biçici, Mahsun Kurt, Hasan Aldemir, Burhan Dicle, Adem Kaçmaz, Ahmet Arif Yusufoğlu, Ahmet Tanrıverdi, Abdulvahap ve Abdurrahman Turan, Ersin Adıyaman ve suça sürüklenen çocuklar M.İ. ve F.K.”

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