Yasin Börü Davasında 23 Sanık Hakkında 6'şar Kez Müebbet Talebi
Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılandığı davada, 23 sanık hakkında 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın, sanıklardan 23'ü hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçlarından 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi, 15'i için de beraat talebinde bulundu.
Yalçın, yargılamanın, haklarında yakalama kararı bulunan 3 sanığın dosyaları ayrılarak devam etmesini istedi.
Ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması talep edilen sanıklar şunlar:
"Uğur Doğanay, Abdurrahim Pamuk, Sedat Çoban, Mecnun Akkoyun, Mehmet Şah Yüce, Ümit Doğanay, Remzi Özşan, Ahmet Taylan, Hasan Uyanık, Ali Karakurt, Erkan Balaban, Resul Savur, Ali Güler, Ahmet Tura, Mehmet Çağlar, Cevher Türk, Cihan Yıldız, Rıdvan Baş ve suça sürüklenen çocuklar Y. O, F.G, A.S, M.D. ile A.K."
Suça karıştıklarına dair yeterli delil olmadığı için haklarında beraat kararı verilmesi istenen sanıklar ise şöyle:
"Hasan ve Hüseyin Okçu, Yıldız Doğanay, Ahmet Biçici, Mahsun Kurt, Hasan Aldemir, Burhan Dicle, Adem Kaçmaz, Ahmet Arif Yusufoğlu, Ahmet Tanrıverdi, Abdulvahap ve Abdurrahman Turan, Ersin Adıyaman ve suça sürüklenen çocuklar M.İ. ve F.K."
İddianame
İddianamede Yusuf Er, Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un 7 Ekim 2014'te, Diyarbakır'da PKK/KCK mensuplarınca, "IŞİD üyesi oldukları" iddiasıyla saldırıya uğradığı belirtiliyor.
Maktuller ile olayda yaralanan Er'in, saldırı üzerine Bağlar semtinde bir daireye sığındıkları, eylemi gerçekleştiren grubun binanın çevresini sardığı ve bu kişileri aramaya başladığı aktarılan iddianamede, eylemcilerin, Er ile maktullerin 5 numaralı dairede olduğunu anlamaları üzerine bir kişinin mutfak balkonundan daireye girdiği ve içeridekilere silahla ateş etmeye başladığı kaydediliyor.
Silahlı kişinin kapıyı açarak, grubun diğer üyelerini de eve aldığı, eylemcilerin ikametgaha sığınanları linç ederek ateşli ve delici silahlarla yaralayıp üçüncü kattaki camdan aşağı attıkları, birini de sürükleyerek binadan dışarı çıkardıkları anlatılan iddianamede, aşağı atılan ve can çekişen maktullere sopa, taş ve tekmeyle saldırıya devam edildiği belirtiliyor.
Olayda Er dışındakilerin öldüğü, ikametgahın tuvaletine sığınan ve bir süre fark edilmeyen Er'in daha sonra bulunduğu, darbedilerek ve kesici aletle yaralanarak buradan çıkarıldığı ancak Er'in sanıkların elinden kaçmayı başardığı ve 500 metre kadar gittikten sonra bayıldığı da iddianamede yer alıyor.
Sanıkların, 4 maktulü "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dörder, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan birer olmak üzere beşer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istenen iddianamede, Er'in yaralanmasına ilişkin de ayrıca cezalandırılmaları talep ediliyor.
Diyarbakır'daki izinsiz gösterilerde Börü, Dakak, Güneş ve Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 17'si tutuklu 34 sanık yargılanırken, Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, aynı suçlamalarla ilgili suça sürüklenen 7 çocuk hakkında, çocuk ağır ceza mahkemesinde açılan 2 davanın bu davayla birleştirilmesi kararıyla davada toplam yargılanan kişi sayısı 21'i tutuklu olmak üzere 41'e yükselmişti.
Kaynak: AA
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Tahrir-u Şam Heyeti lideri Ebu Cabir’den Açıklama
- Doğu Guta’da Yüzlerce Rejim ve Hizbullah Milisi Öldürüldü!
- El Bab'da Esed Güçleri İle Ahrar’uş Şam Arasında Çatışma
- Eskişehir’de Fetih El-Şam’dan Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
- OHAL Böyle mi Yürütülmeli?
- Abdullah Muhaysini’den “Tahrir Şam’a Nasihat”
- Direnişçiler, Kürt Dağındaki Reşa Tepesinde Kontrolü Sağladı
- Öğrenci Etüt Merkezlerine KHK Düzenlemesi
- Canikli'den İhraç Açıklaması: Yanlış Düzeltilecek
- Hikmetyar 3 Hafta Sonra Afganistan'a Dönüyor
- Fransa'nın Başına Faşist Bir İktidar mı Geliyor?
- Özgür-Der Adana Temsilciliğinde Yazar-Okur Buluşması Gerçekleştirildi
- Doğu Guta’da Yüzlerce Rejim ve Hizbullah Milisi Öldürüldü!
- Tahrir-u Şam Heyeti lideri Ebu Cabir’den Açıklama
- Eskişehir’de Fetih El-Şam’dan Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
- Diyarbakır'da Belediye Otobüslerinde Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı
- “Ahmet Türk’ün Tahliye Edilmesinden Memnuniyet Duydum”
- Özgür-Der: “KHK Listelerinin Yol Açtığı Hukuksuzluklara Son Verilsin!”
- Rusya: PKK ve YPG'yi Terörist Olarak Görmüyoruz
- “28 Şubat'ın Unutulan Mağdurları: Zindandaki Müslümanlar”
- Asıl İhraç Edilmesi Gerekenler Kimler?
- "İran Esed’e Darbe Yapıp Mahir’i Başa Geçirmek İstedi, Rusya Önledi" İddiası
- Taksim'e Yapılacak Caminin Şantiyesi Kuruluyor
- "Kurtarılan Bölgelerdeki Fitne, İran Tarafından Planlanıyor"
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim