“Yasin Börü Davasına Selahattin Demirtaş da Dâhil Edilsin”
HDP’nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014’te düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında Diyarbakır’da katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının aileleri, 41 sanığın yargılandığı Yasin Börü davasında, 23 sanık hakkında 6’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildiği davaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Börü’nün babası Fikri Börü, olaya kim karışmışsa öbür boyu hapis cezasıyla yargılanmasını istediğini aktardı.
Börü, “Ömür boyu ceza da alsalar hiç üzülmeyiz. Çünkü onlar çocuğumuzu paramparça ettiler. HDP yetkililerinin ceza alması bizi daha çok memnun edecek. Çünkü onların cezası açık bir şekilde bellidir. HDP yetkililerine de ağırlaştırılmış müebbet cezası verilsin.” diye konuştu.
“Tek Dileğim Demirtaş’ın Bu Davadan Yargılanmasıdır”
Ahmet Dakak’ın babası Öztekin Dakak ise davada 15 kişi hakkında beraat kararı verilmesinin istendiğini, buna itiraz edeceklerini söyledi.
Dakak, şöyle devam etti:
“Olayda başrolde bulunan Selahattin Demirtaş’ın ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını görene kadar acım dinmez. Benim tek dileğim Demirtaş’ın o kapıdan girip bu davadan yargılanmasıdır. Öyle içim rahat olur. Demirtaş’a idam da verilse benim oğlum geri gelmez mümkün değil. Ama onun müebbetle yargılanmasını görsem acım hafifler.”
“Demirtaş, Kışanak ve Zümrüt de Dâhil Edilsin”
Hasan Gökguz’un babası Mehmet Gökguz ise olaya karışan herkese ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğini belirtti.
Ağırlaştırılmış müebbet talebinin kendilerini sevindirdiğini anlatan Gökguz, “Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak ve Zübeyde Zümrüt’ün de bu davaya dâhil edilmesini istiyor ve onların ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmalarını talep ediyoruz. 6-7 Ekim olayını teşvik eden ve çocuğumun ölümüne sebep olanlar bu kişilerdir.” dedi.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın, sanıklardan 23’ü hakkında “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma” suçlarından 6’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiş, 15’i için de beraat talebinde bulunmuştu.
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