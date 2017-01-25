Yasin Börü Davası: Eksiklerin Giderilmesi Kararlaştırıldı

Diyarbakır’da Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un katledilmesine ilişkin davada, eksiklerin giderilmesi hâlinde dosyanın, esas hakkındaki mütalaasını vermesi için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verildi.

Diyarbakır’da 6-7 Ekim 2014’te, Kobani’de yaşananlar (Ayn el-Arab) bahane edilerek düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un katledilmesiyle ilgili 41 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, eksiklerin giderilmesi hâlinde dosyanın, esas hakkındaki mütalaasını vermesi için cumhuriyet savcısına gönderilmesi kararlaştırıldı.

AA’da yer alan habere göre, güvenlik gerekçe gösterilerek Diyarbakır’dan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne nakledilen davanın duruşmasına, tutuklu 21 sanık, şikâyetçiler ve tarafların avukatları katıldı.

Tutuksuz 3 sanık için Diyarbakır’daki mahkemeden telekonferans sistemiyle bağlantı kurulan duruşmada, müdahil Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın avukatı da hazır bulundu.

Duruşma öncesi Mahkeme Başkanı Hüsamettin Okçu, 3 sanık hakkında yakalama kararının devam ettiğini belirtti.

Okçu, gizli tanık “Zümrüt”ün alınan ifadesinde, olayla ilgili fotoğraflarda sanıklardan Yılmaz Uğurlu hariç diğer sanıkları teşhis edemediğini bildirdiğini kaydetti.

Tutuklu Sanıkların Tutukluluklarının Devamına Karar Verildi

Duruşmada söz alan sanık avukatları, daha önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getirerek, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Müdahil avukatlar ise sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına karar verilmesini isteyerek, eksikliklerin tamamlanması konusunda kararın mahkemenin takdirinde olduğunu bildirdi.

Tutuklu sanıklardan Ali Güler, suçsuz olduğunu savundu. Ailesinin mağdur olduğunu iddia eden Güler, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu, kaçma şüphesi gibi gerekçelerle tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına, 3 sanığın da yakalanmalarının beklenmesine karar verilmesi talebinde bulundu.

Beyanların dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar ve “suça sürüklenen çocukların” tutukluluklarının devamına, yakalanamayan 3 sanık hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar verdi.

Adlî Tıp Kurumu’ndan gönderilen DNA raporunun, Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderilerek raporlandırılmasını kararlaştıran mahkeme, yargılamanın gecikmemesi için raporun mahkeme personelince götürülmesine hükmetti.

Ara kararların yerine getirilmesi durumunda, duruşma günü beklenmeksizin dosyanın mütalaa beyanında bulunulması için cumhuriyet savcısına tebliğine karar veren mahkeme, savcının mütalaasını yazılı sunması hâlinde tarafların duruşmadan önce haberdâr edilmesini karar altına aldı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 15 Şubat’a ertelendi.