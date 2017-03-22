Yasin Börü Davası: Duruşma Ertelendi

Diyarbakır’da düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un katledilmesiyle ilgili 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması, bazı sanık avukatlarının mazeret bildirerek katılmaması nedeniyle ertelendi.

Diyarbakır’da 6-7 Ekim 2014’te Kobani’de (Ayn el Arap) yaşananlar bahane edilerek düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un katledilmesiyle ilgili 19’u tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın duruşması, bazı sanık avukatlarının mazeret bildirerek katılmaması nedeniyle ertelendi.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır’dan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne alınan davanın 14’üncü duruşmasına, tutuklu sanıklar ile şikâyetçi aileler ve tarafların avukatları katıldı.

3 Nisan Pazartesi Gününe Ertelendi

AA’da yer alan habere göre, Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, geçen duruşmada karar verilme ihtimali olduğunu ve tarafların hazır olmasını istediğini hatırlatarak, buna rağmen, biri çocuk dördü tutuklu sanığın avukatlarının mazeret bildirerek duruşmaya katılmadıklarını söyledi.

Çocuk ve tutuklu sanıkların müdafilerinin son celsede bulunması gerektiğini, aksi takdirde kararın usulden bozulacağını belirten Başkan Otçu, yasal zorunluluk nedeniyle mazeretleri kabul etmek zorunda olduklarını bildirdi.

Duruşmayı karar vermek üzere 3 Nisan Pazartesi gününe ertelediğini açıklayan Otçu, adaletin tecellisi için bir dahaki duruşmada da mazeret verecek müdafi olursa ve yetki belgesi olmazsa onların dosyasını ayıracağını kaydetti.

Esas Hakkındaki Mütalaa

Esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunan Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın, sanıklardan 23’ü hakkında “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” ve “devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma” suçlarından 6’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 15’i için de beraat talebinde bulunmuştu.

Sanıklardan Uğur Doğanay, Abdurrahim Pamuk, Sedat Çoban, Mecnun Akkoyun, Mehmet Şah Yüce, Ümit Doğanay, Remzi Özşan, Ahmet Taylan, Hasan Uyanık, Ali Karakurt, Erkan Balaban, Resul Savur, Ali Güler, Ahmet Tura, Mehmet Çağlar, Cevher Türk, Cihan Yıldız, Rıdvan Baş ve suça sürüklenen çocuklar Y. O, F.G, A.S, M.D. ile A.K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edilmişti.

Savcı Yalçın, sanıklar Hasan ve Hüseyin Okçu, Yıldız Doğanay, Ahmet Biçici, Mahsun Kurt, Hasan Aldemir, Burhan Dicle, Adem Kaçmaz, Ahmet Arif Yusufoğlu, Ahmet Tanrıverdi, Abdulvahap ve Abdurrahman Turan, Ersin Adıyaman ile suça sürüklenen çocuklar M.İ. ve F.K’nin suça karıştıklarına dair yeterli delil olmadığı için haklarında beraat kararı verilmesini istemişti.