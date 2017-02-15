Yasin Börü Davası: Duruşma Ertelendi

Diyarbakır’da, düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un katledilmesiyle ilgili 19’u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır’da, 6-7 Ekim 2014’te Kobani’de yaşananlar bahane edilerek düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz’un katledilmesiyle ilgili 19’u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

AA’da yer alan habere göre, güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır’dan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne alınan davanın 13’ncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Mahsun Kurt, Mehmet Çağlar, Resul Savur, Abdurrahman Turan, Ahmet Turan, Ali Karakurt, Ali Güler, Hasan Uyanık, Abdurrahim Pamuk, Remzi Özşan, Sedat Çoban, Ahmet Taylan, Mecnun Akkoyun, Mehmet Şah Yüce, Erkan Balaban, Uğur Doğanay ile Ümit Doğanay ile şikâyetçi aileler ve tarafların avukatları katıldı.

“Gecikmiş Adalet, Adalet Değildir”

Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, geçen hafta cumhuriyet savcısının mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasını özetledi.

Geçen celse karar verilme ihtimali olduğunu ve tarafların hazır olmasını istediğini hatırlatan Otçu, bazı sanık avukatlarının mazeret bildirmesi üzerine “Gecikmiş adalet, adalet değildir. Adaletin gecikmesine taraftar değiliz. Gelecek celse, geçe yarısı da olsa karar verebilmek için elden geldiği kadar katılımın sağlanmasını istiyoruz.” dedi.

“Tutuksuz Sanıkların da Tutuklanmalarını Talep Ediyoruz”

Bazı sanık avukatları, mütalaaya karşı yazılı beyanlarını hazırlamak üzere süre talep etti.

Sanık avukatları, mütalaanın göz önünde bulundurularak, delillerin toplanmasını ve bazı sanıkların tahliyesini istedi.

Maktul ailelerinin avukatlarından Murat Sadak, mütalaaya karşı sanık müdafilerinin istediği süre verilmesini kabul ettiklerini belirterek, “Bu aşamada, sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına ve özellikle mahkûmiyet kararı talep edilenler de dâhil olmak üzere tutuksuz sanıkların da tutuklanmalarını talep ediyoruz.” diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın, sanık ve müdafilerin istediği sürenin verilmesini ve tutuklu sanıklarını tutukluluk hâllerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hâllerinin devamı, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.