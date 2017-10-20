Yaşar Kemal: Türk Edebiyatı İllegal Yapılar Tarafından Yönetiliyor

Gerçek Edebiyat sitesinde yer alan konuşmaya göre Alişan Birlik, Yaşar Kemal’in, “Günümüzde popüler edebiyat kültürünü elinde tutan kişiler tarafından, sistem yazarlarına ait kitaplar piyasaya çıkar çıkmaz, görsel, işitsel ve yazılı medyada sıklıkla yer verildiğini, yazdıkları romanı geniş medya aracılığıyla anlattıklarını ve halkın popülizm kokan bu pazarlama stratejisinin etkisinde kalarak kitapları satın aldığını söylediğini net olarak hatırlıyorum” ifadelerini dile getirdi.

Birlik’in aktardığına göre, “Bizim zamanımızda gerçekçi yazarlar vardı, kötü kalemler barınamazdı. Şimdi ise yeteneksiz yazarlar, yetenekli yazarların önüne geçti” serzenişinde bulunan Yaşar Kemal’in, “ünlü” diye bildiğimiz yazarlar hakkında söyledikleri şöyle:

“Zülfü Livaneli, Orhan Pamuk, Elif Şafak, Ahmet Ümit ve benzeri yazarlar sistemin yazarları olduğu için genellikle kollanıp ödüllendiriliyorlar... Yazar payesi ile dolaşan bir takım insanlar yüzünden sanat kendi yatağında ilerleyemiyor...”

Yaşar Kemal’in Livaneli için söylediklerini Birlik, şöyle anlatıyor:

“Zülfü Livaneli'nin nitelikli bir yazarlık yeteneğinin olmadığını ve bir takım çevrelerce yazar olarak yıldızının parlatıldığını; hatta Livaneli'den uzak durmak için özel bir çaba sarf etmesine rağmen, yanından hiç ayrılmadığını anlatırdı.

Yaşar Kemal sayısız konuşmalarımızda Orhan Pamuk'un 'Nobel Edebiyat Ödülü'nü hak ederek kazanmadığını, bu ödülün bir amaç doğrultusunda verildiğini anlattı. Lobilerin asıl amacının tarihten gelen geleneksel kültürümüzü bozarak, post modern edebiyat kültürünü insanlarımızın bilincine yerleştirmek istediklerini söylemişti. 'İyi bir yazar' ifadesinin kendi iradesini yansıtmadığını, çok fazla tehdit aldığını ve korkularına yenik düşerek gerçek fikirlerini ifade edemediğini anlatmıştı.

Yazarlık yaşamı boyunca etnik kökeninden dolayı sayısız tehditler aldığını, PKK'nın da bu tehdit eden yasadışı yapılardan biri olduğunu anlatmıştı. Orhan Pamuk hakkında söylediklerine pişmanlığını her seferinde dile getirse de, söylediklerini geri getiremediğinden yakınırdı.

Yazarlık yaşamı boyunca etnik kökeninden dolayı sayısız tehditler aldığını, PKK'nın da bu tehdit eden yasadışı yapılardan biri olduğunu anlatmıştı. Pişmanlığını her seferinde dile getirse de söylediklerini geri getiremediğinden yakınırdı.”

Yazar Alişan Birlik kendi düşüncelerini de açıklayarak Doğan Hızlan'ı suçladı. Birlik, “Sadece Türk Edebiyatı değil, Türk Sineması ve Türk Tiyatrosu, ne yazık ki perde arkasında illegal yapılar tarafından yönetiliyor. Lobiler tarafından bir proje dahilinde köklerimizden uzaklaştırarak, bağlarımızın kopartılması hedeflenen Türk Sanatı, büyük bir tehdit altındadır. Bu projenin başındaki görünen ismin Doğan Hızlan olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.