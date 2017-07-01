“Yarım Milyon Suriyeli Evlerine Döndü”

Birlemiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Suriye’deki savaş nedeniyle ülke içinde yer değiştiren 440 bin ve Suriye dışına göç eden 31 bin kişinin 2017 yılında evlerine döndüğünü açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bunu “dikkate değer bir eğilim” olarak tanımlayan örgüt, göçmenlerin büyük bir bölümünün aile üyelerini bulmak ve mülklerini kontrol etmek için evlerine döndüğünü belirtti.

Dönüş yapanların gittikleri kentler ağırlıklı olarak Halep, Hama, Humus ve Şam oldu.

UNHCR, bununla birlikte güvenli bir geri dönüş için şartların henüz oluşmadığını söyledi.

UNHCR sözcüsü Andrej Mahecic, 2015’ten 2017’ye kadar yaklaşık 260 bin mültecinin Suriye’ye döndüğünü, dönüşlerin ağırlıklı olarak Türkiye’den gerçekleştirildiğini söyledi.

Mahecic, 2017’deki verileri dikkate alarak, Suriye’de evlerine geri dönenlerin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verecek çalışmalara başladıklarını belirtti.

UNHCR’ın verilerine göre 2011’den bu yana yaklaşık 5,5 milyon Suriyeli ülkeden ayrıldı, 6,3 milyon kişi ise ülke içinde yer değiştirdi.