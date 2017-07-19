Yargıyı Tartışmalı Konuma Düşüren Kim?

Akif Beki’nin Hürriyet’teki köşesinde “Pazarlık ve takas için mi? Hadi canım!” başlıklı yazısından bir bölüm:

“…Dosyada kısıtlama var, kaldırıldığında altı boş mu, şok belge ve kanıtlarla mı dolu, öğrenecek dünya.

2 haftadır deliller açıklanmadığı için, dünyadan suçlamaların gülünç ve saçma olduğuna yönelik tepkiler geliyor.

Hatta ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, insan hakları savunucuları serbest bırakılsın diye elinde pankartla poz bile verdi. Eylemin nasıl tehlikeli bir kavram olduğunu düşünmeden destek ve dayanışma eylemine katıldı.

Onun için umarım deliller, delil diye yansıyanlardan ibaret değildir.

Af Örgütü’nün bilindik bir ‘acil eylem’ çağrısı mesela. Zanlı telefonunda tespit edilen bu kalıplaşmış ifade, terör örgütlerinin kullandığı eylem sözcüğüyle güya aynı şey olduğundan, aralarındaki bağlantıya adeta kanıt sayılmış...

Ayrıca eylem çağrısı, açlık grevindeki eğitimcilere destek için yapıldığından... Onlar da grevlerinin 75. gününde bir terör örgütüne üyelikle suçlandığından... Af Örgütü’yle bu terör örgütü arasında hem amaç hem de eylem birliğine güya buradan hükmedilmiş...

Yabancılar, zaten adı üstünde yabancı uyruklu. Konumları ve uyrukları gereği, terör örgütlerine yardım amacının dışında hareket ettikleri düşünülemeyeceğinden... Potansiyel casusluk suçu yönünden soruşturulmalarına da güya buradan ulaşılmış...

Yok pazarlığa sokmak için alındılar, yok hukuk takasa alet edildi, yok yargı araçsallaştırıldı, yok bilmem ne...

Yukarıdaki absürdlükler gerçek değilse hepsi hava cıva.

Ama gerçekse... Er veya geç anlaşıldığında, ayağımıza sıkmaktan niye hiçbir farkı olmayacağını... FETÖ davalarına inandırıcılığı nasıl sarsacağını... Mücadeleye ne büyük zarar vereceğini... Yargımızı karalamak isteyenlere nasıl akıl almaz bir propaganda kozu hediye edeceğini... Bizim polisimiz, savcımız, sulh ceza hâkimimiz bilmez mi?

Bu tür spekülasyonların önünü almak için ne yapılacağı belli. Açıklarsın elindeki sağlam delilleri, koyarsın ortaya bomba kanıtları, gösterirsin dünyaya kim casusmuş, kim terörist, kim insan hakları savunucusu... Alman medyasına da temizinden kapak olur.”