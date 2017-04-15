Yargıtayın "Özgecan Aslan Davası" Kararı

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15.04.2017 16:01
Yargıtayın "Özgecan Aslan Davası" Kararı
Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Aslan'ın aile avukatı Küçük, "Yargıtayın Fatih Gökçe hakkında cinsel saldırı suçundan verilen mahkumiyet kararını bozmasına ilişkin olağan ve olağanüstü tüm kanun yollarını kullanacağız" dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ailesinin avukatı Sevim Küçük, Yargıtayın sanıklardan Fatih Gökçe hakkında cinsel saldırı suçundan verilen mahkumiyet kararını delil yetersizliği gerekçesiyle bozmasına itiraz için tüm hukuki yolları kullanacaklarını bildirdi.

Küçük yaptığı açıklamada, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Özgecan Aslan davasıyla ilgili cezaevinde öldürülen Ahmet Suphi Altındöken'in babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe hakkında "adam öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadığını belirtti.

Yerel mahkemenin Fatih Gökçe hakkında "cinsel saldırı" suçundan dolayı da ayrıca 24 yıl hapis cezası verdiğini kaydeden Küçük, Yargıtayın verilen bu cezanın "delil yetersizliği" gerekçesiyle bozduğunu dile getirdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesinin de bu yönde olduğunu anlatan Küçük, şöyle konuştu:

"Yargıtayın sanıklardan Fatih Gökçe hakkında cinsel saldır suçundan verilen mahkumiyet kararını delil yetersizliği gerekçesiyle bozmasına ilişkin olağan ve olağanüstü tüm kanun yollarını kullanacağız. Çünkü dosyadaki tüm mevcut deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde cinsel saldırı suçundan da ceza vermeye yeterlidir. Yerel mahkemenin kanaatine göre zaten Fatih Gökçe de cinsel saldırı suçunun delillerini ortadan kaldırmak amacıyla bu cinayeti işlemiş. Yani hiç kimse başkasının suçunun delillerini ortadan kaldırmak için böyle hunharca bir cinayete kalkışmaz. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar bu işin hukuki devamı söz konusudur."

OLAY

Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te evine gitmek için bindiği minibüste öldürülmüştü.

Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Aralık 2015'teki duruşmada, sanıklardan Ahmet Suphi Altındöken'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve cinsel saikle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 27 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Baba Necmettin Altındöken'i "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme heyeti, sanık Fatih Gökçe'nin ise "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, nitelikli cinsel saldırı, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı.

Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan, üniversite öğrencisi katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken (26) ile babası Necmettin Altındöken (51), tutuklulardan Gültekin Alan'ın 12 Nisan 2016'da silahlı saldırısına uğramıştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü Suphi Altındöken saldırıda hayatını kaybederken, babası ise ağır yaralanmıştı.

 

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