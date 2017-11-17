Yargıtay’ın Kararı Başsavcıyı Bağlamıyorsa Kimi Bağlayacak?

Elif Çakır’ın bugünkü Karar gazetesinde (17 Kasım 2017) yayınlanan “Pardon, 3 Yanlış 1 Doğruyu Götürecek” başlıklı yazısının konuyla ilgili kısmı şöyle:

FETÖ, Türkiye’nin başına gelmiş geçmiş en büyük, en aşağılık terör örgütüdür. Dolayısıyla FETÖ davası devletin bekasını ilgilendiren bir davadır. FETÖ öyle bir terör örgütüdür ki mensuplarının en belirgin özellikleri gerektiğinde “takiyye” gerektiğinde ise “ölü taklidi” dahi yapabilme yeteneklerine sahip olabilmeleridir. Bu örgütün devletin bütün hücrelerine bir habis ur gibi nasıl sızdıklarını ve devletin imkanlarıyla devlete karşı nasıl operasyon yaptıkları ortada.

17-25 Aralık’ın üzerinden 4 yıl geçti devlet de toplum da hala kendisini toparlayamadı ve devlet içindeki tasfiyelerinin de tam olarak gerçekleştirildiği söylenemez.

Ve böylesi ortamlar en sisli en dumanlı olan ortamlardır. Birilerinin rahatça kişisel hesap görmelerini mümkün kıldığı gibi toplumda büyük mağduriyetlere de sebep olabilir. Ve bu bağlamda en büyük sorumluluk FETÖ davasını soruşturan, bu davada hüküm veren yargıçlarımıza düşmektedir. Ki onlar toplumda adalet dağıtan kanun adamlarıdır.

Ve kanunlara uyulması konusunda, adaletin tecelli etmesi konusunda en hassas olması gereken kişilerdir. Toplum yargıçların adaletle hükmedeceği konusunda güven duymalıdır. Yargıtay kurumunun ne olduğunu da yetkilerinin ne olduğunu da, Yargıtay bir karar verdiği zaman bunun ne anlama geldiğini de en iyi yargıçlar bilirler. Şimdi. FETÖ gibi hassas bir davanın devam ettiği şu günlerde, (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç kez “at izi it izine karışıyor” uyarısı yaptığını hatırlayın lütfen) Yargıtay 16. Daire dört dörtlük bir “suçlu suçsuz ayrımını yapan, at izinin it izine karışmasını imkansız hale getirecek, sapla samanı keskin bir şekilde ayırmayı mümkün kılan, kesin suçlu tanımını ortaya koyan” bir karar yazdı. Yargıtay 16. Daire’yi ve bu kararı hassaten yazan yargıçlarımızı kutlamak isterim.

Ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman kalktı dedi ki: “Yargıtay’ın kararı bizi bağlamaz!!!”

Soralım: Yargıtay’ın vermiş olduğu karar Ankara Cumhuriyet Başsavcısını bağlamıyorsa kimi bağlar? Kimi bağlasın!