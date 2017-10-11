Yargıtay’da Seçim: Birinci Başkanvekili Mehmet Kürtül Oldu

Yargıtay’tan yapılan açıklamaya göre, açık bulunan Yargıtay Birinci Başkanvekilliği görevi için dün seçim yapıldı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca yapılan seçim sonucunda 16. Hukuk Dairesi Üyesi Mehmet Kürtül, bu göreve getirildi.

Mehmet Kürtül Kimdir?

Osmaniye’de 1956 yılında dünyaya gelen Kürtül, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra mesleğe Osmaniye hâkim adayı olarak başladı.

Sırasıyla Varto, Çüngüş, Keles Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği ve Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Kürtül, 2005 yılında Yargıtay Üyeliğine seçildi.

“İcra ve İflas Suçları” isimli kitabı bulunan Kürtül’ün çok sayıda makalesi yayımlandı.

Kürtül, evli ve bir çocuk babası.

Kaynak: AA