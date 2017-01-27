Yargıtay’da 800 Bin Dosya Devretti

»Ana Sayfa»Hukuk
27.01.2017 15:58
Yargıtay’da 800 Bin Dosya Devretti
Yargıtay’da ceza ve hukuk daireleriyle genel kurullar, geçen yıl 705 binin üzerinde dosyayı karara bağlarken, yeni gelen dosyalarla birlikte yaklaşık 808 bin dosya bu yıla devretti.

Yargıtay’da ceza ve hukuk daireleriyle genel kurullar, geçen yıl 705 binin üzerinde dosyayı karara bağlarken, yeni gelen dosyalarla birlikte yaklaşık 808 bin dosya bu yıla devretti.

Yargıtay Başkanlar Kurulunun dairelerin çalışmaları ve iş bölümüne ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hukuk dairelerinde 2015'ten devreden 265 bin 175 dosyaya, geçen yıl 513 bin 893 dosya daha eklendi. Hukuk dairelerince 354 bin 644 dosya karara bağlandı. Bu yıla devreden dosya sayısı ise 424 bin 376 oldu.

Ceza dairelerinde ise 2015'ten 386 bin 213 dosya devrederken, geçen yıl 288 bin 341 dosya daha geldi. Ceza dairelerinde 294 bin 551 dosya sonuçlandırılırken, 379 bin 968 dosya bu yıla kaldı.

Hukuk ve ceza genel kurullarında 2015'ten kalan 5 bin 335 dosyaya geçen yıl 54 bin 195 dosya eklendi. Kurullar bu dosyalardan 55 bin 890'ını karara bağlarken, 3 bin 640 dosya bu yıla devretti.

Ceza ve hukuk daireleriyle genel kurullar, toplamda 705 bin 85 dosyayı sonuçlandırdı, yeni gelen dosyalarla 807 bin 984 dosya bu yıla kaldı.

 

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