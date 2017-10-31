Yargıtay Sanık Lehine Örgüt Üyeliğini Yeniden Tanımladı!
Yargıtay’ın Antalya’daki bir davada “örgüt üyeliği” tanımını yeniden ele alan ve sanığın tahliyesiyle sonuçlanan emsal niteliğindeki kararı, adalet bekleyen mağdurlar konusunda yeni bir umut oldu.
A+A-
OHAL İnceleme Komisyonunun vereceği kararlarda da esas alınacağı beklenen Yargıtay’ın bu emsal nitelikli kararına dair belgeleri Personelmebhaber.net sitesinden iktibas ediyoruz:
Etiketler : darbe girişimi, fetö soruşturması, mağdur, mağduriyet, örgüt üyeliği, Yargıtay, emsal karar
HABERE YORUM KAT