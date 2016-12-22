Yargıtay Ali İsmail Korkmaz Davasında Cezaları Onadı

Yargıtay, Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi davasında, iki polise verilen 10'ar yıllık hapis cezasını onadı.

Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi davasıyla ilgili Yargıtay kararını verdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık polis memurları Mevlüt Saldoğan'a verilen 10 yıl 10 ay ve Yalçın Akbulut'a verilen 10 yıl hapis cezalarını onadı.

Yargıtay tarafından daha önce usûl yönünden bozulan dava dosyası, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesince usûl eksiklerinin giderilmesinin ardından yeniden Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.

Sanıklardan Mevlüt Saldoğan ve Yalçın Akbulut'un cezasının 10 yıl ve üzerinde olması nedeniyle bu kişiler için temyiz duruşması yapılmıştı. Duruşmada sanık avukatlarını dinleyen heyet, dosya üzerindeki temyiz incelemesini tamamlayarak kararını açıkladı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık polis memuru Saldoğan'a verilen 10 yıl 10 ay, sanık polis memuru Akbulut'a verilen 10 yıl hapis cezası ile diğer sanıklara verilen hapis cezalarını onadı.

Daire, sanık polis memuru Ebubekir Harlar'a "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan verilen hapis cezasını ise eksik ceza tayininden bozdu. Daire, Harlar'ın, "suçun yardımcısı" değil "fâili" olduğuna karar verdi.

Yerel Mahkeme, Harlar'a 8 yıl hapis cezası vermiş, fiil tam olarak gerçekleşmediği için cezayı önce yüzde 50, ardından da altıda bir oranında iyi hâl indirimiyle 3 yıl 4 aya düşürmüştü. Harlar'ın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesi kararlaştırılmıştı.

Sanık polis memurları Hüseyin Engin ve Şaban Gökpınar hakkındaki beraat kararları da onandı.

Dövülerek öldürüldü

2 Haziran 2013'te Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde dövülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın 10 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili dava, güvenlik nedeniyle Kayseri'ye alınarak Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

Kararın açıklandığı 21 Ocak 2015'teki davada tutuklu sanık polis memuru Mevlüt Saldoğan'a "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan; "suçun işleniş biçimi, meydana gelen sonucun ağırlığı" göz önüne alınarak 13 yıl hapis verilmiş, iyi hâl nedeniyle altıda bir oranında indirim yapılan ceza 10 yıl 10 aya düşürülmüştü.

Tutuksuz yargılanan polis memuru Yalçın Akbulut'a ise "ölüme neden olma" suçundan 12 yıl hapis verilirken, iyi hâl nedeniyle yapılan indirimle ceza 10 yıl olarak açıklanmıştı.

Tutuklu sanıklar İsmail ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever'e "kasten yaralayarak ölüme neden olma" suçundan verilen sekizer yıl hapis cezası altıda bir oranında uygulanan iyi hâl indirimiyle 6 yıl sekizer aya indirilmişti. Tutuksuz yargılanan sanık polis memurları Hüseyin Engin ve Şaban Gökpınar ise beraat etmişti.

Savcı ve aile temyiz etti

Kayseri Cumhuriyet Savcısı, 10 yıl 10 ay hapis cezası verilen sanıklardan polis memuru Mevlüt Saldoğan hakkındaki karara itiraz etmişti. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de sanıklara "kasten adam öldürme" suçundan ceza verilmesi istemiyle yerel mahkeme kararını temyiz etmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usûl yönünden bozmuştu.

Bozma kararı nedeniyle yeniden görülen davada, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi usûl eksiklerini gidererek aynı kararı vermiş, dosya yeniden Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gitmişti.

Kaynak: AA