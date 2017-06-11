Selahaddin Eş Çakırgil’in yazısından bir bölüm:

Yargıda İşler İyi Gitmiyor Tayyip Bey... Hoşnutsuzluk Derinleşiyor

Önce Bülent Arınç beyle ilgili bir-kaç cümle:

Bülent Arınç Bey’in damadının FETÖ’den tutuklanması üzerine, 7 Haziran tarihli yazımın sonuna bir not eklemiştim.

Şimdi Bülent Bey’in damadı tahliye edilmiş bulunuyor. Ama, bu tahliye de, polemik konusu olmaya elverişli..

Nitekim, Devlet Bahçeli, ‘Adaletten kurtulmak için ille de meşhur ve mevkı sahibi birinin damadı, yakın akrabası, onu- bunu mu olmak lâzım?’ diyebiliyor.

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