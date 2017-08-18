Yaralı Uygur'u Tedavi Eden Veterinere 8 Yıl Hapis

Çin işgali altında bulunan Doğu Türkistan (Sincan Uygur Özerk Bölgesi)'da üç yıl önce Kaşgar'da yaşanan çatışmada yaralanan bir Uygur vatandaşınınnn tedavi eden emekli bir veteriner Uygurlara tıbbi yardım vermekten sekiz yıl hapse mahkum edildi.

28 Temmuz 2014'de, Uygur Kaşgar Yarkand (Şahel) ilçesindeki Elishku beldesinde yaşayan Uygur sakinleri, bir gece mahallelerindeki bir camide geceleyin namaz için biraraya gelmişti. Çin güvenlik kuvvetlerinin namaz için toplanan Uygurları tutuklaması üzerine protesto gösterileri düzenlenmişti.

Çin devlet medyasına göre, yetkililer canlı mühimmatla protestoculara ateş açmış ve devam eden şiddet olayında en az 96 kişi hayatını kaybetmişti, ancak Uygurlar Çin güvenlik güçlerinin saldırısında 2 bin Uygur'un öldüğünü açıklamıştı. Çin polisi tarafından olay yerine yapılan müdahalede, Uygurlu işçiler ve yaşlı erkekler topluca hapsedilmişti.

Şiddetli olayların üçüncü yıldönümünde RFA haber ajansına konuşan yakınlardaki Tomosteng beldesinin 9 numaralı köyünün parti sekreteri Yasinjan Helil, "Olay ile ilgili sadece kasabadan bir veteriner hekim hapse atıldı." dedi.

Helil, hapse atılan veteriner hekim ile ilgili, Tomosteng'den olan 65 yaşındaki Halik Mahmut'un olay gecesi evinde, kendisinden yardım isteyen yaralı bir Uygur'un bacağından mermiyi çıkartması nedeniyle sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldığını doğruladı.

Helil, "Yaralı Uygur, şiddetli olayların yaşandığı günün ardından gece yarısı doktorun evine gelip bacağından mermiyi çıkarmasını istedi. Veteriner hekimin olayla doğrudan veya bilerek bir dahili olmadı, kurşunun kaza sonucu olduğunu zannediyordu" dedi.

Helil, "Doktor Mahmut, şüpheliyi tedavi ederek hayatını kurtardı Elishku'daki olaylarla bağlantılı daha önce hiçbir siyasi etkinlik ya da protesto gösterilerine katılmadı" açıklamasında bulundu.

Yarkand İlçesi Kamu Güvenliği Bölümü'nden bir yetkili, Mahmut'un şu anda Sincan'ın başkenti Urumçi'deki No. 6 Hapishanede sekiz yıllık cezasına çarptırıldığını RFA'ya doğruladı.

Doktor Mahmut tarafından tedavi edilen Uygur zanlısının kimliğini veya durumunu hiçbir yetkili doğrulayamadı.

İsminin verilmemesi şartıyla konuşan doktor Mahmut'un bir komşusu onun hakkında, RFA'ya son zamanlarda Tomosteng Vatandaşlık Merkezi'nden emekli olan ve eşiyle birlikte yaşadığı köyde bir aile şirketi olarak küçük bir uygulama muayenehanesi açan tecrübeli bir veteriner olduğunu ve beş çocuk sahibi olduğunu söyledi. "Komşularına karşı sorumlu ve nazik bir kişiydi, sekiz yıl verilen hapis cezasıyla hâlâ şok halindeyiz" dedi.