Yaralı Filistinliyi Katleden İşgalci İsrail Askerinin Cezası Ertelendi!

»Ana Sayfa»Filistin
03.03.2017 15:03
Yaralı Filistinliyi Katleden İşgalci İsrail Askerinin Cezası Ertelendi!
İşgalci İsrail’in bir mahkemesi tarafından, el-Halil kentinde yaralı bir hâlde yerde yatan Filistinliyi bilinçli bir şekilde vurarak katleden işgalci askere verilen 1,5 yıllık hapis cezası ertelendi.

İşgalci İsrail’in bir askerî mahkemesi geçen yıl Batı Şeria’nın el-Halil kentinde yaralı ve hareketsiz bir hâlde yerde yatan bir Filistinli genci katleden Elor Azaria isimli işgalci asker hakkında verilen 18 ay hapis cezasını erteledi.

Euro News’ta yer alan habere göre, kasıtlı bir şekilde adam öldürmekten suçlu bulunan Azaria, mahkemenin söz konusu kararını temyize götürmüştü. Askerî mahkeme, savunmanın temyiz davası sonuçlanana kadar Azaria’nın hapse atılmasının ertelenmesi yönündeki talebini kabul etti.

İşgalci İsrail askerlerinin, Mart 2016’da Batı Şeria’nın el-Halil kentinde bir askeri bıçakladıkları iddia edilen iki Filistinli genci katlettiği belirtilmişti. Olayın ardından da Elor Azaria isimli işgalci askerin, yerde yaralı bir hâlde yatan 21 yaşındaki Abdulfettah eş-Şerif’i başından vurarak katletmesiyle ilgili görüntüleri ortaya çıkmıştı.

İsrailli bir insan hakları örgütü olan B’Tselem tarafından yayımlanan cinayetin işlendiği sırada çekilen video görüntüsü şu şekilde:

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