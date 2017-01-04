Yaralı Filistinliyi Katleden İşgalci İsrail Askeri Suçlu Bulundu!
İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan el-Halil kentinde yaralı ve hareketsiz hâlde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürmekten yargılanan işgalci İsrail askeri “kasıtsız adam öldürmek”ten suçlu bulundu.
AA’da yer alan habere göre, Yafa Askerî Mahkemesi’nde görülen davada Askerî Hâkim Maya Heller, Elor Azaria isimli işgalci İsrail askerinin, Abdulfettah eş-Şerif isimli Filistinliyi “gereksiz” yere vurarak öldürdüğünü söyledi.
Hâkim, Azaria’nın avukatlarının yaptığı “eş-Şerif daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.” yönündeki savunmayı da reddetti.
“Kasıtsız adam öldürmek”ten suçlu bulunan Azaria’ya ne ceza verileceğine daha sonra karar verileceği bildirildi. Azaria’nın avukatlarının kararı temyize götürmesi bekleniyor.
Ne Olmuştu?
İşgalci İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da geçtiğimiz yıl mart ayında “bir askeri bıçakladıkları” iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif ve yine 21 yaşındaki Remzi el-Kasravi’yi katlettiği bildirilmişti.
Olaydan saatler sonra bir işgalci İsrail askerinin, yerde yaralı hâlde yatan Abdulfettah eş-Şerif’i başından vurarak katlettiği ânın görüntüleri ortaya çıkmıştı. İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem’in, YouTube üzerinden yayımladığı görüntülere göre, söz konusu işgalci asker yerdeki yaralı Filistinlinin yakınına gelerek başına nişan alıyor ve ateş ediyor.
Uluslararası Toplumun Tepkisini Çekti
Filistin kamuoyunda infiale yol açan görüntüler, uluslararası toplumun da tepkisini çekmişti.
Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamada, yaralı Filistinlinin vurularak öldürülmesi “korkunç, ahlaksız ve gayr-i âdil” bir fiil olarak tanımlanarak, kınanmıştı.
İşgalci İsrail ordusu ise görüntünün yayımlanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, soruşturma bitene kadar da Azaria isimli işgalci askerin görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.
Azaria ise daha sonra yaptığı savunmada, yerde yaralı hâlde yatan Filistinlinin “üzerinde bomba olduğu tehlikesiyle ateş ettiğini ve Abdulfettah eş-Şerif’in kedisinin sıktığı kurşun nedeniyle değil, daha önce aldığı yara nedeniyle öldüğünü” öne sürmüştü.
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