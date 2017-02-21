Yaralı Bir Filistinliyi Bilerek Katletmenin Cezası Sadece 1,5 Yıl Hapis!

İşgalci İsrail’in bir mahkemesi, el-Halil kentinde yaralı bir hâlde yerde yatan Filistinliyi bilinçli bir şekilde vurarak katleden işgalci askere sadece 1,5 yıl hapis cezası verdi.

1967’den beri işgal altında tutulan Batı Şeria’nın el-Halil kentinde Mart 2016’da işgalci İsrail askerlerine bıçaklı saldırı düzenlediği iddia edilerek vurulan ve ağır bir şekilde yaralanan Filistinli Abdulfettah eş-Şerif’i yerde yaralı bir şekilde yattığı hâlde bilinçli bir şekilde başından vurarak katleden Elor Azaria isimli işgalci askere sadece 18 ay hapis cezası verildi.

Söz konusu cinayetin işlendiği sırada çekilen video görüntüsünün ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan Azaria, ocak ayının başında suçlu bulunmuştu. İşgalci asker, mahkemede daha önce verdiği ifadede kendisini savunmak için ateş açtığını iddia etmiş, Azaria’nın eş-Şerif’i bilinçli bir şekilde infaz ettiğini ifade eden savcılık ise işgalci asker hakkında 20 yıl hapis cezası istemişti.

İsrailli bir insan hakları örgütü olan B’Tselem tarafından yayımlanan cinayetin işlendiği sırada çekilen video görüntüsü şu şekilde: