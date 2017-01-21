Yaraları Sarılsa da Acısı Hafiflemiyor!
Rezzan Battuh ve ailesi, yaklaşık 1,5 ay önce Halep’te bulundukları binanın savaş uçakları tarafından bombalanmasıyla enkaz altında kaldı. Enkazdan 5 yaşındaki erkek kardeşiyle yaralı çıkarılan Battuh’un babası, annesi ve diğer iki kardeşi ise kurtarılamadı.
Dayısının eşi tarafından ağır yaralı olan kardeşiyle birlikte Türkiye’ye getirilen Battuh, Hatay’da Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kalçasından ağır yaralanan Battuh’un sağlığına kavuşması için tedavisi sürüyor. Battuh’un yaraları Türkiye’de sarılsa da yaşadıkları gözünün önünden gitmiyor.
“Aniden Bina Üzerimize Yıkıldı”
Battuh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının bir anda olduğunu söyledi.
Savaş uçaklarının bulundukları binanın üzerinde dolaştığını ve bombalar yağdırdığını anlatan Battuh, şöyle konuştu:
“Tüm ailemle odadaydık, aniden bina üzerimize yıkıldı. Sığınağa kaçmaya çalıştık ama başaramadık. Her yer yıkık döküktü, beni ve kardeşimi kurtardılar, gözlerimi açtığımda Türkiye’deydim. Ailemin cenazesi orada kaldı, hattâ belki hâlâ enkazın altındadır. Hepsini kaybettim, sâdece kardeşim ve ben sağ kaldık. Savaş çok kötü bir şey, bitsin artık. Yaşanan bu savaş her şeyimizi aldı, hayatlarımızı, sevdiklerimizi, ailelerimizi aldı, en önemlisi mutluluğumuzu aldı.”
“Orada Korku ve Acı Var”
Halep’e asla dönmek istemediğini belirten Battuh, “Bizi yıktı, parçaladı, ailemi elimden aldı. Orada korku ve acı var.” dedi.
Tedavisinin sürdüğünü dile getiren Battuh, kendisini kabul ettikleri için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olmak üzere, tüm Türkiye’ye teşekkür ettiğini kaydetti.
Battuh’un dayısının eşi Mine Battuh ise saldırı sonrası 7 çocuğunu Halep’te kardeşine emanet edip, yaralı yeğenlerini Türkiye’ye getirdiğini söyledi.
Ailesini yitiren iki yeğenine annelik yapacağını anlatan Battuh, birçok aileyi parçalayan savaşın artık son bulmasını istediğini ifade etti.
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