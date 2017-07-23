Yaraladıkları Gencin Hastaneye Nakline İzin Vermediler

Filistin Kızılay Derneği, ilk yardım ekiplerinin yaralı gence kontrol noktasında müdahalede bulunduğunu ve işgal güçlerinin Filistinli gencin hastaneye nakledilmesine izin vermediğini söyledi.

Filistinli kaynaklar, yaralı gencin Nablus'a bağlı Beyt Decen beldesi sakinlerinden 27 yaşındaki Hikmet Cevdet Arif olduğunu ve işgal güçlerince gözaltına alınan Filistinli gencin yarasının orta derecede olduğunu bildirdi.

İşgal güçlerinin kontrol noktasında ateş açarak bacağından yaraladığı Filistinli genci ambulanstan indirdiği ve hastaneye nakledilmesine izin vermediği öğrenildi.

İşgal yönetiminin Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları nedeniyle Kudüs kentinde ve Batı Yaka'nın birçok bölgesinde Filistinliler ve işgal güçleri arasında günlük olarak çatışmalar yaşanıyor.

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