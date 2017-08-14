Yaptırımlar Gazze'de Sağlık Hizmetlerine Zarar Verebilir

Gazze'deki Hükümet İdare Komitesi Sağlık ve Çevre Hizmetleri Başkanı Basim Naim, Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ne keyfi olarak uyguladığı yaptırımların sağlık hizmetleri sunan tesislere vereceği zararlara dikkat çekti.

Naim, dün (13 Ağustos Pazar) genel müdürler ve hastane müdürleriyle düzenlediği toplantının ardından yaptığı açıklamada, zorunlu emeklilik kararının Filistin Yönetimi'nin ablukaya ortak olduğu konusunda şüpheye yer bırakmadığını söyledi.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın Filistin halkını demokratik seçimi dolayısıyla cezalandırdığını belirten Naim, uluslararası hukukun Filistin Yönetimi'ne Gazze halkına topluca yaptırım uygulama hakkı vermediğini ifade etti.

Naim, Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin kapılarının açık olduğunu ve hasta kabulüne devam edeceklerini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu'r-Riş de yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı'nın temel sağlık hizmetlerinin devamını sağlamak için plan yaptığını kaydetti.

Ebu'r-Riş, Sağlık Bakanlığı'nın savaş ve barış zamanında hizmetlerini sürdürdüğüne dikkat çekerek, keyfi yaptırımlara boyun eğmeyeceğini dile getirdi.