Yapışık İkizler Gazze Dışında Tedavi Edilmezse Ölebilir!

Filistinli doktorlar, Gazze Şeridi’nde dünyaya gelen yapışık ikizlerin tedavi için yurt dışına çıkarılması gerektiğini, aksi takdirde ikizlerin hayatlarını kaybedebileceklerini söyledi.

Şifa Hastanesi’nden Alam Abu Hamda kız bebeklerin sağlık durumunun komplike olduğunu, İsrail ve Mısır ablukası altındaki Gazze’de gerekli müdahalede bulunabilecek doktor ve yeterli tıbbi teçhizatın bulunmadığını açıkladı.

Dr. Hamda, The Times of Israel gazetesine yaptığı açıklamada, bebeklerin hayatlarının tehlike altında olduğunu ve ayrılabilmeleri için yurt dışına gönderilmeleri gerektiğini belirtti.

Dr. Hamda, “Bebekler Gazze dışına ne kadar hızlı gönderilebilirse yaşam şansları o kadar fazla olur.” dedi ve olası ülkelerin İsrail, ABD ya da Suudi Arabistan olabileceğini söyledi.

Bebekler cumartesi günü karın ve bacakları yapışık bir hâlde dünyaya geldi. Bebeklerin kalpleri ve akciğerleri ise ayrı.

Doktorlar bebeklerden birinin daha zayıf ve yaşama şansının daha az olduğunu söylüyor.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne giriş ve çıkışları koordine eden birimi ise, bebeklerin Gazze Şeridi’nden çıkarılmasıyla ilgili bir talep almadıklarını duyurdu.

Gazze’de geçen yılın kasım ayında doğan yapışık ikizler hayatını kaybetmişti.

Kaynak: BBC Türkçe