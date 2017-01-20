Diyarbakır’da gerçekleştirilen saldırı nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Şenali Ocak’ın ailesi, cenazenin cemevinden kaldırılmasına izin verilmediğine yönelik iddialara tepki gösterdi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde polis aracının geçişi sırasında düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden İzmirli polis memuru Şenali Ocak’ın ailesi, cenazenin cemevinden kaldırılmasına izin verilmediğine yönelik iddialara tepki gösterdi.

Çiğli ilçesinde, polisin evinin önüne kurulan çadırda taziyeleri kabul eden baba Mehmet Ali Ocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı basın organlarında cenazenin cemevinden kaldırılmasına izin verilmediği yönünde yapılan haberlerin “yalan” olduğunu söyledi.

“Kendim Camiden Kaldırılmasını İstedim”

Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen baba, “Bunlar hep yalandır. Ben kendi isteğim üzerine camiden kaldırdım. Yalan yazan gazetelere tepkiliyim. Bıraksınlar ben acımı kendim yaşayayım. Beni bu duruma düşürmesinler. Benim evladım şehit olmuş. Benim zâten şuurum yerinde değil, aklım başımda değil. Kimseden tepki görmedim, yanlışlık görmedim. Kendim camiden kaldırılmasını istedim. Bu olaya çok üzülüyorum.” dedi.

Ocak, iddiayı haberleştiren basın kuruluşlarına karşı yasal yollara başvuracağını da sözlerine ekledi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Şenali Ocak, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi’nde düzenlenen törenin ardından Işıkkent Mezarlığı’nda defnedilmişti.