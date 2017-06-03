Yalan Üzerine İnşa Edilen Bir Yazı ve Ceyda Karan

LOKMAN DOĞMUŞ’un yorumu:

Cumhuriyet Gazetesi’nden Ceyda Karan’ın 2 Haziran 2017’de yayınlanan “Libya ve Manchester” başlıklı yazısı bazı insanların kendi uydurdukları yalan dünyasında nasıl debelendiklerinin çarpıcı bir örneğidir.

Yazıya Libya diye bir memleketin kalmadığını ve Manchester saldırısının da bunun nedenini ortaya koyduğunu iddia ederek başlıyor. Fakat bu konuyu muğlak bırakıp (Manchester saldırısı ona göre niçin Libya diye bir memleketin kalmadığını gösteriyor!) Manchester saldırganı ile ilgili kendi uydurduğu ve hiçbir gerçeğe dayanmayan bir iddia ortaya atıyor. Karan, saldırganın Libya İslami Savaş Grubundan etkilenerek radikalleştiğini söylüyor. Oysa Kaddafi zulmünden kaçan bir aileden gelen ve grubun etkin olduğu günlerde henüz bir çocuk olan 22 yaşındaki Selman el Ubeydi’nin Libya İslami Savaş Grubu ile ilgisi olduğuna dair ortada tek bir emare yok. Yazarın buradaki amacının bir gerçeğe ulaşmak değil saldırgan aracılığıyla Kaddafi zulmüne karşı çıkan Libya islami hareketine saldırmak olduğu net olarak ortaya çıkıyor.

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