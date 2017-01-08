Yalan Haberle Herkese Her Şey Söyletiliyor!
Küresel Analiz’de yer alan habere göre, hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber, ABD’li general Wesley Clark’ın ABD’nin Irak’ı işgal etmesine yönelik yaptığı bir konuşmanın videosuna “çeviri montajı” yaparak, Clark’a IŞİD’i ABD’nin kurduğunu “söyletti”.
3 gün önce “Söz Teması” isimli programda, Clark’ın 2007 yılında Democracy Now’a konuştuğu bir video altyazılı olarak yayımlandı.
Video için “ABD’li general Wesley Clark’tan şok itiraflar…” nitelemesinin kullanıldığı programda Clark’ın aslında konuşması boyunca hiç söylemediği “IŞİD’i biz kurduk.” sözleri de videonun Türkçe altyazısında yer aldı.
Videonun İngilizce orijinal sesi kısılmış olması, altyazının Türkçe olarak seslendirilmesi de dikkat çekti. Bu şekilde Clark’ın aslında söyledikleri ile altyazıda yer alan bilgileri kıyaslamak mümkün olmuyor.
İki dakikalık videoda Clark, 11 Eylül saldırılarının ardından dönemin savunma bakanı Donald Rumsfeld ile arasında geçen bir konuşmayı anlatıyor. Videonun tamamında ABD’nin Irak’ı niye işgal ettiğine ilişkin gerçekleştirilen bir görüşmeden söz ediliyor.
A Haber’de Clark’ın sözlerinin bir kısmı atılmakla birlikte ifadeler genel olarak doğru olarak tercüme edilirken, Clark’ın kullanmış olduğu “Teröristler hakkında ne yapacağımızı bilmiyorum ama iyi bir ordumuz var ve hükümetleri devirebiliriz.” ifadesi A Haber’in alt yazısında “Hükümetleri alaşağı edebilir, darbelerle görevden uzaklaştırabiliriz.” diye verildi.
Bu sözlerin hemen ardından Clark’ın “Eğer elinizde sâdece çekiç varsa, her sorun size çivi gibi görünüyor.” cümlesinin kasıtlı olarak “Bize bir çekiç lâzımdı, o yüzden de DEAŞ’ı kurduk.” diye alt yazıya konulduğu görülüyor. Zira Clark’ın ifadelerinin orijinalindeki hiçbir ifadenin IŞİD, DEAŞ, İslâm Devleti gibi anlaşılması mümkün değil.
A Haber’in yayımladığı bu görüntüler kısa süre içinde hükümete yakınlığıyla bilinen internet sitelerinde “ABD’li generalden itiraf: DAEŞ’i biz kurduk” gibi başlıklarla hızla yayıldı.
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- 'Terör Anketi'nden % 80,3 Oranında Amerika Karşıtlığı Çıktı!
- Diyarbakır’daki ‘Roboski Anıtı’ Kayyum Tarafından Kaldırıldı
- Laiklik Sopasını Kim Neden Kullanıyor?
- ÖSO Mensubu 15 Direnişçi Tedavi İçin Türkiye’ye Getirildi
- Memuriyette Devam Performansa Bağlanıyor
- Erzurum’un Oltu İlçesinde Halep Yararına Kermes Düzenlendi
- İstanbul ve 26 İlde Okullar Tatil Edildi
- Yalan Haberle Herkese Her Şey Söyletiliyor!
- “ABD’nin YPG/PYD’ye Yardımı Çatışmayı Körüklüyor”
- Direnişçiler Kalemun’da Çok Sayıda Yeri Ele Geçirdi
- Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Ziyaretinden Öne Çıkan Hususlar
- İsrail'de Bir Sürücü Kamyonu İşgal Askerlerinin Üzerine Sürdü!
- Diyarbakır’daki ‘Roboski Anıtı’ Kayyum Tarafından Kaldırıldı
- “ABD’nin YPG/PYD’ye Yardımı Çatışmayı Körüklüyor”
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yılın Şahsiyeti' Seçildi
- Akhisar Özgür-Der’de “İslami Şahsiyetin İnşası” Konuşuldu
- Erzurum’un Oltu İlçesinde Halep Yararına Kermes Düzenlendi
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- “Açık ve Dolaylı Şirkten Korunmanın Önemi”
- Vahap Coşkun: Türkiye Kürdistan'ı Tanımaya Hazır
- Haksöz Dergisinin Ocak 2017 Sayısı Çıktı!
- Kudüslü Müslümanlar Halepli Kardeşlerini Unutmadı!
- Sol Haber'in THY Eleştirisi Mizah Konusu Oldu
- “Saf Suresi Işığında İslami Mücadelede Farklılaşmaya Karşı Safları Sıkı Tutmak!”
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim