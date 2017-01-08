Yalan Haberle Herkese Her Şey Söyletiliyor!

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08.01.2017 20:47
Yalan Haberle Herkese Her Şey Söyletiliyor!
A Haber, ABD’li general Wesley Clark’a IŞİD’i ABD’nin kurduğunu söyletti!

Küresel Analiz’de yer alan habere göre, hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber, ABD’li general Wesley Clark’ın ABD’nin Irak’ı işgal etmesine yönelik yaptığı bir konuşmanın videosuna “çeviri montajı” yaparak, Clark’a IŞİD’i ABD’nin kurduğunu “söyletti”.

3 gün önce “Söz Teması” isimli programda, Clark’ın 2007 yılında Democracy Now’a konuştuğu bir video altyazılı olarak yayımlandı.

Video için “ABD’li general Wesley Clark’tan şok itiraflar…” nitelemesinin kullanıldığı programda Clark’ın aslında konuşması boyunca hiç söylemediği “IŞİD’i biz kurduk.” sözleri de videonun Türkçe altyazısında yer aldı.

Videonun İngilizce orijinal sesi kısılmış olması, altyazının Türkçe olarak seslendirilmesi de dikkat çekti. Bu şekilde Clark’ın aslında söyledikleri ile altyazıda yer alan bilgileri kıyaslamak mümkün olmuyor.

İki dakikalık videoda Clark, 11 Eylül saldırılarının ardından dönemin savunma bakanı Donald Rumsfeld ile arasında geçen bir konuşmayı anlatıyor. Videonun tamamında ABD’nin Irak’ı niye işgal ettiğine ilişkin gerçekleştirilen bir görüşmeden söz ediliyor.

A Haber’de Clark’ın sözlerinin bir kısmı atılmakla birlikte ifadeler genel olarak doğru olarak tercüme edilirken, Clark’ın kullanmış olduğu “Teröristler hakkında ne yapacağımızı bilmiyorum ama iyi bir ordumuz var ve hükümetleri devirebiliriz.” ifadesi A Haber’in alt yazısında “Hükümetleri alaşağı edebilir, darbelerle görevden uzaklaştırabiliriz.” diye verildi.

Bu sözlerin hemen ardından Clark’ın “Eğer elinizde sâdece çekiç varsa, her sorun size çivi gibi görünüyor.” cümlesinin kasıtlı olarak “Bize bir çekiç lâzımdı, o yüzden de DEAŞ’ı kurduk.” diye alt yazıya konulduğu görülüyor. Zira Clark’ın ifadelerinin orijinalindeki hiçbir ifadenin IŞİD, DEAŞ, İslâm Devleti gibi anlaşılması mümkün değil.

A Haber’in yayımladığı bu görüntüler kısa süre içinde hükümete yakınlığıyla bilinen internet sitelerinde “ABD’li generalden itiraf: DAEŞ’i biz kurduk” gibi başlıklarla hızla yayıldı.

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