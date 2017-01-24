“Yaklaşık 1,5 Milyar Kişi Çölleşme Tehdidi Altında”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çölleşme ve kuraklığın sâdece çevresel bir problem olmadığını belirterek, “Yaklaşık 1,5 milyar kişiyi tehdit eden kuraklık bütün ekosistemleri etkiliyor.” dedi.

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) 12. Taraflar Konferansı (COP 12) Dönem Başkanı ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de günü kurtarıcı politikalar ve geçici önlemler almak yerine kalıcı, etkin projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Dünyada her yıl 250 milyondan fazla insanın doğrudan çölleşme ve kuraklıktan etkilendiğine dikkat çeken Eroğlu, “Çölleşme, arazi tahribatı ve kuraklık sâdece çevresel problem olmayıp, ekonomiyi, güvenliği ve kalkınmayı da olumsuz yönde etkiliyor. Yerkürede 4 milyar hektardan fazla alanı ve 110’dan fazla ülkede yaklaşık 1,5 milyar kişiyi tehdit eden arazi bozulumu, çölleşme ve kuraklık bütün ekosistemleri etkiliyor.” diye konuştu.

Çölleşme ve kuraklığın dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de gerçeği olduğunu belirten Eroğlu, “Bu gerçeği temel alan ve bütün sektörleri içeren etkin bir mücadele için eylem planı ve projelerimizi hayata geçiriyoruz. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşmenin etkilerinin en aza indirilmesinde orman varlığının arttırılması, bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi, toprağın korunması ve erozyonla mücadele edilmesi alınacak en önemli tedbirler arasında.” ifadelerini kullandı.

“Hedef 2023’te Orman Alanını Yüzde 30’a Çıkarmak”

Türkiye’de 2002’de 20,8 milyon hektar olan orman alanını 22,3 milyon hektara çıkardıklarını vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

“Son 14 yılda 3,7 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bu çalışmalar neticesinde Türkiye’nin orman alanı 1,5 milyon hektar arttı. 2023 yılına kadar orman alanımızı yüzde 28’den yüzde 30’a çıkartmayı ve dünyamızdaki her insan için bir adet olmak üzere 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. 1970’li yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarı 500 milyon tonken, son yıllarda yaptığımız başarılı çalışmalar sonucu bu rakamı 168 milyon tona indirdik. 2023 yılında ise erozyonla taşınan toprak miktarını 130 milyon tona düşürmeyi planlıyoruz.”