Yahya Sinvar ve Hamas’ın Geleceği

Hamas’ın Gazze’deki liderliğine Yahya Sinvar’ın seçilmesinden sonra başlayan tartışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Hüsam ed-Deceni, “Uluslararası toplum, Hamas’ı problem olarak değil, çözümün bir parçası olarak görmelidir.” diyor.

Hüsam ed-Deceni / Emin Medya

Yahya Sinvar’ın Hamas’ın Gazze’deki yönetiminde liderliğe gelmesi; Arap, İsrail, Ürdün, İran ve uluslararası basında geniş yer buldu.

Sinvar’ın liderliği üzerinde uzun bir tartışma yaşandı. Bu tartışmalar, iki konu üzerinde dönüyor:

1. Gazze’de iktidara “radikal” kanadın gelmesi ve bunun Hamas’ın dâhilî ve hâricî siyâseti üzerindeki yansımaları,

2. Siyonist İsrail’in hapishanelerinde 20 yıl kalmış olan Sinvar’ın liderlik gücü.

Gerçekten de iktidara “radikal” kanat mı geldi? “Radikal” kanadın liderliğe geldiğini farz ederek soralım: “Pragmatik” kanadın başarısız olma sebepleri nelerdir?

Evet, bazı güvercinlerin iç seçimlerden mağlup olarak çıktıkları doğrudur. Bunun sebebi ise seçimleri kazandıktan sonra uluslararası toplumun onlara abluka, bölünmenin devamı, savaş, onları tanımama ve “terör” listelerinde kalma ödülü vermiş olmasıdır. Bütün bunlardan sonra “pragmatik” kanat nasıl kazanacaktı?

Hamas’ın kendi içerisinde istişâre ve danışma ile karar alan ve hareket eden bir örgüt olduğunu bilmeme rağmen hareket içinde farklı akım ve kanatların olduğunu söyleyenlerin sözlerinin objektif ve doğru olduğunu düşünüyorum. Bunun doğruluğunu da şûrâdan anlıyorum:

Hamas’ın 2016’daki yerel seçimlere katılma kararında çok az sayıda kişi katılma kararını desteklemişti. Aynı şey, yasama meclisi seçimlerine katılma kararında da görüldü.

Makalenin sorusuna geri dönelim: Sinvar’ın liderliği, Hamas’ın iç ve dış yönelimleri üzerinde etkili olacak mı? Tabî ki hayır.

Bunun sebepleri şöyle sıralanabilir:

1. Gazze’deki siyâsî büro, Hamas’ın siyâsetini ve stratejilerini belirleyen ve 18 üyeden oluşan merkez kurulun sâdece yüzde 33’ünü temsil ediyor,

2. Önemli siyâsî kararlar, şûrâ meclisine sunuluyor.

Yukarıda zikredilen bazı sebepler, Hamas’ın Gazze’deki liderliğine ulaşmasını sağladı. Fakat 18 üyenin sâdece 6’sı Gazze’den. Eğer İsmail Heniyye, siyâsî büro başkanı olursa harekete bir canlılık ve güç katacaktır. Çünkü İsmail Heniyye, hem içerde, hem de dışarıda kabul gören biri.

Geriye şu önemli soru kalıyor: Hamas yalnızlaştırılıp “terörist” olarak kabul edilmeye ve abluka altında tutulmaya devam ederse 2021 yılında İcra Kurulu nasıl olacak?

Uluslararası toplumun üzerinde durup düşünmesi gereken soru budur. Uluslararası toplum, Hamas’ı problem olarak değil, çözümün bir parçası olarak görmelidir.

Filistin sokaklarında ve sosyal medyada Yahya Sinvar’ın 20 yıl hapiste kalmasından dolayı zayıf bir lider olacağı iddiaları ve söylentileri mantıklı değil. Çünkü biz bir devlet, özgürlük için çalışan bir hareketiz.

26 yıl hapiste kalan Nelson Mandela, bu işi başardı. Aynı şekilde Ahmet Yasin ve Fidel Castro da bunu başardı.

Özetle Hamas, içindeki seçimle önemli bir demokratik örnek ortaya koydu. Birçok genç Şûrâ Konseyi’ne ulaştı.

Hamas, seçimi ile basında geniş yer buldu. Bu da hareketin yok olacağı düşüncesinin hayâl olduğunu gösterdi.

Kaynak: Filistin Sahnesi (Sayı 166)