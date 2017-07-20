Yahudi Yerleşimcilerin Aksa’ya Baskınları Devam Ediyor!
Kudüs’te Yahudi yerleşimcilerin gruplar hâlinde ve işgalci İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’nın avlusuna baskın düzenlediği bildirildi.
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AA’da yer alan habere göre, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin basın sorumlusu Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, işgalci İsrail polisinin eşliğindeki Yahudi yerleşimcilerin Megaribe kapısından gruplar hâlinde Mescid-i Aksa’nın avlusuna baskın düzenlediğini belirtti.
Yahudi yerleşimciler genellikle sabah ve öğle saatlerinde gruplar hâlinde Aksa’nın avlusuna baskınlar düzenliyor.
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Etiketler : israil, filistin, mescid-i aksa
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