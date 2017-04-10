Yahudi Yerleşimciler Filistinlilere Ait 300 Zeytin Ağacını Kesti!

Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistinlilere ait 300 zeytin ağacını kestiği belirtildi.

AA muhabirine konuşan Ali el-Hac isimli Filistinli çiftçi, bir grup Yahudi yerleşimcinin gece saatlerinde Batı Şeria’nın Ramallah kentinin doğusundaki Mihmas beldesinde bulunan yaklaşık 300 zeytin ağacını kestiğini söyledi.

Saldırıda kırk yıllık verimli zeytin ağaçlarının kesildiğini kaydeden el-Hac, Yahudi yerleşimcilerin bu gibi eylemlerle yeni yerleşim birimleri kurulmasının önünü açmaya çalıştığını ifade etti.

Filistinli çiftçi, Mihmas beldesinin daha önce de Yahudi yerleşimcilerin, toprakları gasp etmeye dönük saldırılarına maruz kaldığını dile getirdi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudiler, sık sık Filistinlilere ait tarım alanlarına saldırı düzenliyor ve zirai araçları tahrip ediyor.