Yahudi Yerleşimciler Batı Şeria’da İki Filistinliyi Yaraladı!

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, Batı Şeria’nın el-Halil kentindeki Eski Şehir bölgesinde, iki Filistinlinin Yahudi yerleşimciler tarafından atılan taşlarla yaralandığı, yaralılardan birinin elinin kırıldığı diğerinin ise kafatasında kırık oluştuğu belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, görgü tanıkları da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere taşlı saldırının ardından ateş açtığını kaydetti.

el-Halil’deki Eski Şehir bölgesinde yaklaşık 600 Yahudi yerleşimci yaşıyor ve bunlar bin 500 işgalci asker tarafından korunuyor.