Yahudi Yerleşimci Sürücü Filistinli Çocuğa Çarpıp Kaçtı

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre Yahudi yerleşimci sürücünün çarptığı 8 yaşındaki Yamin Mustafa Esad Suf isimli çocuk çarpmanın etkisiyle yaralandı. Yaralı Filistinli çocuğun tedavi için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Görgü tanıkları Filistinli çocuğa aracıyla çarpan Yahudi yerleşimcinin olayın ardından yakınlardaki Yahudi yerleşkesi yönüne kaçtığını açıkladı.

Buldukları her fırsatta Filistinlilere, evlerine ve tarım arazilerine saldıran Yahudi yerleşimciler zaman zaman da kasıtlı olarak Filistinli yayalara çarpıp kaçıyor.

İşgal polisi Yahudi yerleşimcilerin kasıtlı olarak gerçekleştirdiği çarpma eylemlerini istemeyerek yapılmış sıradan trafik kazaları gibi göstererek faillerini koruyor.