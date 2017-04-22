Yahudi Yerleşimci 6 Yaşındaki Filistinli Çocuğa Ateş Açtı!

»Ana Sayfa»Filistin
22.04.2017 14:17
Yahudi Yerleşimci 6 Yaşındaki Filistinli Çocuğa Ateş Açtı!
Batı Şeria’nın el-Halil kentinde bir Yahudi yerleşimcinin 6 yaşındaki Filistinli çocuğu ateşli silahla vurarak yaraladığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Yusuf Vail el-Avavede isimli 6 yaşındaki Filistinli çocuğun el-Halil kentinin Kerme bölgesinde bir Yahudi yerleşimcinin açtığı ateş sonucu karnından yaralandığı kaydedildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, el-Halil’deki bir hastanede tedavi altına alınan Filistinli çocuğun durumunun stabil olduğu aktarıldı.

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