Yahudi Yerleşimci 6 Yaşındaki Filistinli Çocuğa Ateş Açtı!

Batı Şeria’nın el-Halil kentinde bir Yahudi yerleşimcinin 6 yaşındaki Filistinli çocuğu ateşli silahla vurarak yaraladığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Yusuf Vail el-Avavede isimli 6 yaşındaki Filistinli çocuğun el-Halil kentinin Kerme bölgesinde bir Yahudi yerleşimcinin açtığı ateş sonucu karnından yaralandığı kaydedildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, el-Halil’deki bir hastanede tedavi altına alınan Filistinli çocuğun durumunun stabil olduğu aktarıldı.