Yahudi Aktivist, İsrail Zulmüne Karşı Filistin’e Yürüyor

Yahudi asıllı İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, işgalci İsrail’in, Filistin’e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla İsveç’ten Filistin’e yürüyor.

Göteborg kentinden 15 Ağustos’ta yola çıkan Ladraa, yolculuğunun Linköping kentindeki bölümünde AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

“İsrail’in Filistin’e Yaptığı Zulümler Ağırıma Gidiyor”

İsrail zulmünü ve Filistin davasını anlatmak için 4 bin 800 kilometre yolu yürüyerek gitmeyi göze aldığını dile getiren Ladraa, “İsrail, Gazze’ye fosforlu bomba atıyor. Hastaneleri, okulları, sivil insanları bombalıyor. Gazze’ye giden insani yardımlara engel oluyor. Halk susuz bırakılıyor. Gazze sınırına beton duvar örülüyor. Maalesef Filistinli insanların hakkı ve hukuku yok. İsrail’in Filistin’e yaptığı zulümler ağırıma gidiyor. Filistin davasını anlatmak için, İsveç’ten Filistin’e kadar yürüyeceğim.” dedi.

“Kızılhaç’taki Görevimden İstifa Ettim”

Yol boyunca geçeceği 7 veya 8 ülkede Filistin davasını anlatacağına işaret eden Ladraa, “İsveç, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs üzerinden Filistin’e ulaşmayı umuyorum. Oldukça zor olduğunu biliyorum ama bunun için Kızılhaç'taki görevimden istifa ettim.” dedi.

“İsrail’in Yaptığı Çok Büyük Bir Hak İhlali”

Ladraa, Kıbrıs’ta gemiye binerek Hayfa limanına ulaşacağını belirterek, yolculuğunun 1 yıl süreceğini söyledi.

İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerine ilişkin de Ladraa, “Mescid-i Aksa, İslam’ın en önemli üçüncü sembolü. Hangi dine ait olursa olsun bir mabede askerin girmesi ve şiddet kullanması kesinlikle kabul edilemez. İnsan haklarına, din özgürlüğüne aykırı. İsrail’in yaptığı çok büyük bir hak ihlali.” şeklinde konuştu.