Yabancı Yatırıma 'Tek Durak' Sistemi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’ye gelen yabancı yatırımcının bürokratik işlemlerini hızlandırmak için ülke genelinde “tek durak ofis” sistemine geçileceğini belirterek, “Maliye Bakanlığıyla ilgili yapılması gereken bir işlem varsa Maliye Bakanlığı temsilcisi o yatırımcının işini orada çözüyor” dedi.

Elvan, 2018’de, “tek durak ofis” yaklaşımı ile yabancı yatırımcıya hizmet verileceğini belirterek şunları söyledi:

“Yatırım destek ofislerini çok daha etkin bir şekilde kullanacağız. Bunun bir örneğini İstanbul’da, İstanbul Kalkınma Ajansı’nda başlattık. ‘İstanbul’da Yatırım Yap’ sloganıyla başlattık. Özellikle yabancı yatırımcılara hizmet veriyor. Her bir bakanlığımızdan bir temsilci var ajansımızda. Örneğin yabancı bir yatırımcı geldi Türkiye’de yatırım yapmak istiyor. Bununla ilgili her türlü bilgi, belge, danışmanlık hizmeti İstanbul Kalkınma Ajansımız tarafından veriliyor. Burada bir şirket kurmak istiyor, eleman almak istiyor. Maliye’de, Çalışma Bakanlığı’nda, belediyede, birçok kurumda bu yatırımcının işi olacak. Bu yatırımcıyı biz kurum kurum dolaştırmıyoruz.

Her bakanlıktan temsilci

Milliyet'in haberine göre Bakan Elvan, "Yatırımcı sadece İstanbul Kalkınma Ajansımıza geliyor, oturduğu yerden, orada bulunan temsilcilerimiz, Çalışma Bakanlığı temsilcilimiz Çalışma Bakanlığı’yla ilgili iş ve işlemleri yapıyor. Ajansımızdan her bir bakanlığın tüm verilerine ve altyapısına online bağlantı söz konusu. Maliye Bakanlığı’yla ilgili yapılması gereken bir işlem varsa Maliye Bakanlığı temsilcisi o yatırımcının işini orada çözüyor. İzin ve ruhsat işlemlerini tamamıyla tek bir merkezden çözen bir yaklaşım. Buna, ‘tek durak ofis’ diyoruz. Bunu tüm bölgelere, tüm illerimize yaygınlaştıracağız 2018’de" dedi.