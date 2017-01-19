Ya IŞİD İddiasıyla Gözaltına Alınan Çeçenlerin IŞİD’le Alakası Yoksa?
Bir hafta önce Kocaeli’de başlayan IŞİD gözaltılarının İstanbul ve Kayseri’ye sıçradığı bir vasatta “IŞİD’li” suçlamasıyla gözaltına alınan ve iade edilmeleri planlanan insanların Suriye’de IŞİD, Esed, Rusya ve İran zalimlerine karşı savaşan Çeçen mücahitlerin aileleri olduğu söyleniyor.
Konuyla ilgili Küresel Analiz sitesinde yer verilen “IŞİD iddiasıyla gözaltına alınan Çeçen aileler hakkında açıklama” başlıklı açıklama şöyle:
Bir hafta önce Kocaeli’de IŞİD adı altında yapılan operasyonda 10 Çeçen uyruklu mülteci gözaltına alınmıştı. Sonrasında İstanbul ve Kayseri’de de aileleriyle birlikte toplamda 30 Çeçen gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu Çeçen aileler Rusya’ya sınırdışı edilmek isteniyor. Bu aileler ise Rus işgaline ve işbirlikçisi Kadirov rejimine muhalif Müslüman aileler olduğundan uzun süredir Türkiye’ye sığınmış ve yıllardır burada yaşıyorlardı. Bu 30 Çeçen’in Çeçenistan’da Kadirov rejimine iadesi durumunda ise kadın-erkek hepsini müebbet hapis ve işkence bekliyor.
Küresel Analiz’e ulaşan Çeçen mağdurların yakınları, bir hafta önce IŞİD adı altında yapılan bu operasyonda gözaltına alınan bu Çeçenlerin hiçbirinin IŞİD ile bir bağlantısı olmadığını bildirdi. Aksine gözaltına alınanlar Suriye’de IŞİD ve Esed rejimine karşı savaşan, Türkmendağı’nda Türkmenleri koruyan Kafkasyalı direnişçi grupları olan ‘İmarat Kavkaz’ ve ‘Ecnadul Kavkaz’ gruplarının akrabalarından oluşuyor.
Bu kişilerin IŞİD ile hiçbir alakasının olmamasının ispatı da, IŞİD iddiasıyla tutuklanmaları yerine Rusya/Çeçenistan’a sınırdışı edilme planı yapılması. Eğer bu kişiler IŞİD terör örgütü üyesi olsalardı hapsedilmeleri gerekirdi. Aksine IŞİD’e muhalif oldukları ise Emniyet ve İstihbarat’ın bilgisi dahilinde. Buna rağmen Rusya ile yakınlaşma sürecinin bir adımı olarak ülkemize sığınan bu kardeşlerimiz hapse ve işkenceye gönderilmemeli. Bu kardeşlerimiz Şeyh Şamil’den bu yana Rus zulmünden kaçıp ikinci vatanları olan Türkiye’ye sığınan mağdurlardır.
Küresel Analiz’e ulaşan açıklama şu şekilde:
KAMUOYUNUN DİKKATİNE!
Şuan İzmit emniyetinde Çeçen muhacirlere yönelik operasyonlar devam ediyor.
-Emniyette alıkonulan insanlar;
‘İmarat Kavkaz’ ve ‘Ecnadul Kavkaz’ın Suriye’de Esed rejimi ve bileşenlerine karşı savaşan, IŞİD örgütünün de tekfir ettiği [kafir ilan ettiği] iki Çeçen grubuna mensup insanların yakınları ve aileleridir.
-İmarat Kavkaz ve Ecnadul Kavkaz’ın ne IŞİD ne de başka bir örgütle hiçbir şekilde bağlantıları yoktur. Hiçbir muhalif gruba da bağlılık yeminleri yoktur.
-Şuan Özellikle Esed’in kalesi olan Lazkiye’de Türkmendağı’nda birçok başarılı operasyonlarda onların çabaları etkili olmuş, Türkiye’nin sahada menfaatine olan başarılı operasyonlar yapmışlardır.
-Grupların bulunduğu Bölge [İdlib ve Lazkiye Kırsalı] ülkemize yakın olması dolayısıyla özellikle Hatay ilimize yakın olan sınır noktalarında ki terörist sızmalar bu iki grubun samimi ve gönüllü çabalarıyla bertaraf edilmektedir.
-Bu insanlara yönelik yapılan operasyonlar uzun vadede düşünüldüğünde ülkemizi kendilerine vatan gören insanların vicdanlarında derin yaralar açacaktır.
-Elbetteki ülkemizin güvenliği hepimizin üstündedir. Alınacak tedbirlerde, sınırdışı edilmesi gereken insanların doğru tespit edilmiş kişiler olması gerekmektedir.
-Bu operasyonları yapan hala içimizde mevcut olan derin yapı mensupları Türkiye’yi anlaşma masasında gerekse birçok anlamda Türkiye’nin elini güçsüz bırakmak için yanlış kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadırlar.
-Bu operasyonlarla hedeflenen ülkesine aldığı yabancı uyruklu insanlara ve teröre destek veren bir ülke imajı oluşturmaktır.
-Alıkonulan bu insanların hepsi yaşadıkları bu ülkeyi vatan bilerek 15 Temmuz gecesi Türk halkı gibi bu ülkeyi müdafaa etmek için canlarını ortaya koymuş yine de olası bir durumda bu fedakarlıktan çekinmeyeceklerdir.
Bu Çeçen aileleri Türkiye’nin teslim etmemesi ve mülteci olarak Türkiye’de kalmaya devam etmeleri için yetkililere çağrı yapıyoruz.
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