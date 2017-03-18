"Wilders’e Hayır, PVV Partisine Hayır, Irkçılığa Hayır"

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18.03.2017 23:01
"Wilders’e Hayır, PVV Partisine Hayır, Irkçılığa Hayır"
​​​​​​​Hollanda’da, Irkçılığa Karşı Uluslararası Eylem Günü’nde, 21 Mart Komitesi tarafından düzenlenen "Irkçılık ve ayrımcılık için ayağa kalk” gösterisine yaklaşık iki bin kişi katıldı.

Amsterdam kentindeki De Dam Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Dokwerker Meydanı'na kadar ellerindeki, "ırkçılık ve ayrımcılığa karşı hep beraber", "mültecilere kapımız açık", "Wilders’e hayır, PVV partisine hayır, ırkçılığa hayır", "duvarlar yıkılsın", "popülizme ve İslamofobiye karşı" yazılı pankartlarla müzik eşliğinde yürüyüş yaptı.

Aralarında çok sayıda Hollandalının yanı sıra farklı etnik kökenlerden ve topluluklardan göstericilerin katıldığı yürüyüşte, şiddete, savaşa, ırkçılığa, ayrımcılığa ve İslamofobiye hayır mesajları verildi.

Gösteride, Belediye başkanı adına konuşan Simone Kukenheim şunları da "Toplum olarak beraberce yaşamayı öğrenmemiz lazım. Azınlıklara karşı saygılı olmamız lazım. Birbirimizi dinlememiz lazım. Kendimizi karşımızdakinin yerine koymamız lazım. Her zaman beraberce karşı çıkacağımız bir konu olan ırkçılık ve ayrımcılık için bir araya geldiğiniz için sizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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