“Wilders Kazanamadı Ama Diğer Partileri Milliyetçi Çizgiye Çekti”

Hollanda’daki seçimleri değerlendiren Hollandalı siyâset analisti Matthijs Rooduijn, “Geert Wilders zafer kazanamadı ama diğer birçok partiyi etkiledi, onlar da daha fazla milliyetçi çizgiye geldi.” ifadelerini kullandı.

Hollanda’daki seçimleri, 33 milletvekili çıkartarak hâlihazırdaki başbakan Mark Rutte’nin Halkların Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD) kazandı.

Seçim sonrasında ortaya çıkan son tabloyu Hollandalı siyâset analisti Matthijs Rooduijn değerlendirdi. Euro News tarafından gerçekleştirilen kısa röportajı ilgilerinize sunuyoruz:

Sizce mevcut tabloda seçimin kazananları ve kaybedenleri kimler?

Öncelikli olarak seçimin en büyük kazananı elbette liberal Mark Rutte. Onun bu sonucu almasına, aşırı sağcı Geert Wilders ile girdiği tartışmalar ve Türkiye ile yaşanan gerilim katkı sağladı. Zira bu durum onun kendisini daha güçlü bir lider olarak göstermesine etki etti. Bir diğer kazanansa Yeşil Sol Parti. Bu parti de meclisteki sandalye sayısını dört katına çıkardı. Geert Wilders’ın tam zıddı mesajlar veriyorlar. Avrupa yanlısı, mültecilere yardım etmek istiyor ve göçmen karşıtı değiller. Büyük kaybeden ise Sosyal Demokrat Parti oldu. Geçtiğimiz dört yılda yönetimdeydiler. Sanırım seçmen sonuçlardan memnun değildi. Parti hiç bugünkü kadar kötü duruma düşmemişti

Başbakan Mark Rutte domino etkisi olarak adlandırılan durumu durduracağını söylemişti. Sizce verdiği sözü tuttu mu?

Domino etkisini durdurmak istediğini söyledi. Bu etkiden kasıt, 2016’daki Brexit ve Donald Trump’ın seçim zaferinin ardından yükselişe geçen milliyetçilik baharı fikriydi. Şimdi mesele 2017’nin Avrupa kıtasında milliyetçilik yılı olup olmayacağı. Bugün Hollanda’da seçim oldu ve Geert Wilders zafer kazanamadı. Bu, birkaç hafta önceden belliydi. Ancak etkisi şu anlamda oldu: Diğer birçok partiyi etkiledi, onlar da daha fazla milliyetçi çizgiye geldi. Şimdi Hollanda toplumunda ciddi bir milliyetçilik var. Bu da Marine Le Pen için iyi bir haber.