Wikipedia Kurucusu Davetli Listesinden Çıkartıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Nisan'da Türkiye'den erişimi engellenen internet ansiklopedisi Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales'i, "World Cities Expo Etkinliği" davetli listesinden çıkardığını duyurdu.

Belediyenin Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, "Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, “World Cities Expo Etkinliği” davetli listesinden çıkartılmış olup karar kendisine iletilmiştir" ifadelerine yer verildi. "World Cities Expo İstanbul 2017", akıllı şehirler alanında çalışan kurum, kuruluş ve ülkelerin katılımıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-18 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Erişim engellendi

Anadolu Ajansı'nın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre Wikipedia'ya erişim, 29 Nisan Cumartesi günü Türkiye'yi çeşitli "terör" gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan içerikleri kaldırmadığı için engellendi. Yetkililer, Wikipedia ile iletişim kanallarının sürekli açık tutulduğunu ancak sitenin ısrarla bu tür içerikleri kaldırmaya yanaşmadığını belirtti.

Wikipedia'nın Türkiye'yi çeşitli "terör" gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlara yer verdiği belirtilen açıklamada, Wikipedia'ya yönelik, "Teröre karşı iş birliği yapmak yerine, Türkiye'ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi kaynağı haline gelmesi" gerekçesiyle erişim engeli uygulamasına başvurulduğu bildirildi. İçeriğinde mahkeme kararları da bulunan kararda Türkiye'nin taleplerinin yerine getirilmesi halinde siteye erişim engelinin kaldırılacağı vurgulandı.

BTK’nın sitesinde durdurma kararına ilişkin bilgilendirmede engellemeyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır"

Kaynak: Al Jazeera, AA