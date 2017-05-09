Wikipedia, Anayasa Mahemesi'ne Başvurdu

Türkiye'yi IŞİD gibi çeşitli gruplarla aynı düzlemde ve işbirliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar nedeniyle Wikipedia'ya erişim engellenmiş, Wikipedia sitesinin bağlı bulunduğu "Wikimedia" adlı vakıf, "ifade özgürlüğünün engellendiği" gerekçesiyle erişimin engellenmesi kararına itiraz etmişti.

Alınan bilgiye göre, itirazın, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince reddedilmesi üzerine, Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunuldu.

Başvuru dilekçesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ve Anayasa Mahkemesinin ifade özgürlüğüne ilişkin kararlarına atıf yapıldı.

Wikipedia sitesindeki birkaç içerik için tüm siteye erişimin engellenmesinin, hukuka aykırı olduğu iddia edilen dilekçede, erişim engelinin, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına da açıkça aykırı olduğu savunuldu.

Dilekçede, erişim engelinin, ifade özgürlüğünün temel hak ve hürriyet olarak özünü ortadan kaldıracağı ileri sürülerek, engelin ölçülülük ilkesine de aykırı olduğu iddia edildi.