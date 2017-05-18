Wikileaks'e Belge Sızdıran Manning'e Tahliye
ABD'de Wikileaks'e belge sızdırdığı için casusluktan 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Manning serbest bırakıldı.
A+A-
ABD'de Wikileaks'e belge sızdırdığı için casusluktan 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Chelsea Manning tahliye edildi.
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 7 yıldır hapiste olan Manning'i ocak ayında affetmişti.
Kansas eyaletinde askeri bir hapishanede cezasını çeken Mannig sabah erken saatlerde tahliye edildi.
ABD ordusunda görevli eski asker Manning, 2010'da gizli belgeleri Wikileaks'e sızdırmış, 2013 yılında 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Etiketler : Wikileaks, tahliye, Bradley Manning, Chelsea Manning
HABERE YORUM KAT