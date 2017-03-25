Wikileaks, CIA’in iPhone’lara Sızdığını İddia Etti

»Ana Sayfa»Dünya
25.03.2017 15:43
Wikileaks, CIA’in iPhone’lara Sızdığını İddia Etti
WikiLeaks, ABD istihbarat kurumu CIA’in iPhone cihazlara geri dönülemez bir şekilde sızmış olabileceğine dâir belgeler yayımladı.

Wikileaks’in perşembe günü yayımladığı belgelerde, ABD hükümetine çalışan bilgisayar korsanlarının iPhone cihazlara sızıp, bu cihazların daimi iOS yazılımına “yerleşik” kötü amaçlı yazılım yüklemiş olabileceği ileri sürüldü.

İddiaların doğru olması durumunda cihazına yazılım yüklenen bir iPhone kullanıcısının, telefonundaki tüm verileri silip işletim sistemini yeniden yüklemek için cihazını “fabrika ayarlarına” geri döndürse bile söz konusu kötü amaçlı yazılımdan kurtulması mümkün olmuyor.

Belgelerde “NightSkies” olarak geçen programın geçmişi, iPhone cihazların ilk kez piyasaya sürüldüğü 2008 yılına dayandırılıyor.

Programın “1.2” iOS sürümüne sızdığını ileri süren Wikileaks, programın hâlâ kullanımda olup olmadığı ya da yeni nesil cihazlara sızıp sızmadığına dâir herhangi bir kanıt bulunmadığına işaret etti.

Başka Korsan Vakaları

Bu arada WikiLeaks belgelerinde, özellikle Apple marka cihazları hedef alan başka korsan vakalarına da yer verildi.

“Sonic Screwdriver” adlı programın 2012’de Apple dizüstü ve masaüstü bilgisayarlara ağ kablosu adaptörleriyle girdiği ifade edildi.

Belgelerde adı geçen diğer programlardan Triton ve Der Starke’nin 2013’te bilgisayar korsanları tarafından uzaktan ya da doğrudan bilgisayarlara yüklenmiş olabileceği aktarıldı.

Söz konusu yazılımların bilgisayar kullanıcılarına fark ettirmeden ABD istihbarat kurumu CIA’e kolayca dosya aktarımı yapabildiği iddia edildi.

Wikileaks, kötü amaçlı programların yurt dışına sevkiyatları sırasında CIA tarafından alıkonulan cihazlara yüklenmiş olabileceğini ileri sürdü.

Apple’dan Açıklama

Apple, cihazlardaki sistem açığı sorununun farkında olduklarını belirtti.

Açıklamada, “İlk belirlemelerimize göre, iddia edilen iPhone sistem açığı sadece iPhone 3G model cihazları etkilemiş ve bu açık 2009’da iPhone 3GS modeli piyasaya sürüldüğünde düzeltilmiştir. Ayrıca incelemelerimiz, 2013’ten sonra piyasaya sürülen tüm Mac cihazlarda sistem açığı sorunun düzeltildiğini gösteriyor.” ifadelerine yer verildi.

CIA ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

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