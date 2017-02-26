Whatsapp'tan Geri Adım

»Ana Sayfa»İnternet
26.02.2017 11:45
Whatsapp'tan Geri Adım
Son güncelleme kullanıcılar arasında büyük tepki tepki çekmiş, sosyal medyada şikayet edilmişti. WhatsApp'ın bu yeni güncellemesi 'geri adım' olarak nitelendiriliyor.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in yeni güncellemesi büyük tepkilere neden oldu. On binlerce insan sosyal medya üzerinden WhatsApp'in yeni uygulamasına tepki gösterdi. Tepkilerin ardından WhatsApp'ten geri adım geldi.

Snapchat ve Instagram'a oldukça benzeyen hikaye özelliğinin bulunduğu "durum"un gelmesiyle WhatsApp büyük tepki çekmişti. WABetaInfo'nun Twitter hesabında yer alan bilgiye göre WhatsApp, 'Tagline' adı verilen özellik ile yazılı durum güncellemelerini geri getiriyor.

Kullanıcılar yeni özelliğe gizlilik ayarları üzerinden düzenleyip ulaşabilecekler.

 

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