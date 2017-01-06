Washington, Türkiye’de Artan ABD Karşıtlığından Rahatsız Olmuş!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Amerikan karşıtı haberlerin “ABD vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye atabileceğine” dikkat çekerek, “Bu durmalı” dedi.
Kirby, sabahın ilk saatlerinde Twitter’dan yaptığı açıklamada önce Türkiye’de meydana gelen saldırıları kınayarak, Türkiye’nin “NATO üyeliğine” vurgu yaptı. Ardından da, medyada artan Amerikan karşıtı haberlere değindi.
Karar gazetesinin aktardığına göre Kirby’nin mesajları şöyle:
“AMERİKAN VATANDAŞLARINI TEHLİKEYE ATAR. DURMALI…”
“Türkiye’de meydana gelen, aralarında yılbaşında İstanbul’da, bugün de İzmir’de gerçekleşenin de bulunduğu terörist saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Terörizme karşı NATO’daki müttefikimiz Türkiye ile birlikte mücadele ediyoruz. Türk medyasında ABD hakkındaki yangına körükle giden ve temelsiz suçlamalar rencide edici ve vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atabilir. Bunlar durmalı…”
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