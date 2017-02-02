Washington Post'dan Provokatif Darbe Analizi
15 Temmuz'da Türkiye'de yaşanan darbe kalkışmasının ardından Türkiye halkının "darbedeki dış güçler" şüphesi halen ortadan kalkmamışken, Amerikan gazetesi Washington Post, 2017'de darbe yaşanma riski en yüksek ülkeler arasında Burundi, Çad, Suriye gibi ülkelerin arasında Türkiye'yi de saydı. Haber Türkiye'de FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimin sembol noktalarından biri olan Şehitler Köprüsü'nden verilen fotoğrafla algı oluşturmayı hedefliyor.
Amerikan gazetesinin sıralamasına göre Suriye'de darbe olma riski Türkiye'den daha düşük!
Gazetenin yayınladığı analizde, 2017'de darbe riski en yüksek 30 ülke sıralandı.
Yeni Şafak’ın aktardığına göre 30 ülkenin çoğunluğunu Afrika ülkeleri oluştururken, Türkiye listenin 5'inci sırasında yer aldı. Analize göre Türkiye'de bu yıl bir darbeyle karşılaşma ihtimali ise yüzde 10. Ayrıca eğer bir darbe girişimi yaşanırsa başarı şansının yüzde 40 olduğu söylendi.
Fakat haberde, darbe girişimi olma ihtimali oranının düşük olmasının, darbenin gerçekleşmeyeceği anlamına da gelmeyeceği savunulurken, örneğin 10 ülkede darbe olma ihtimali yüzde 10 ise ortalamada bir girişim olmasını beklememiz gerektiği yazıldı.
"2017'de Türkiye'de Darbe Olabilir” İddiası
Öte yandan haberde daha da ileri gidilerek, kesin olarak söylenemeyecek olsa da 2017'de bir darbe girişiminin, Türkiye'nin de dahil olduğu 30 ülkeden birinde yaşanma ihtimalinin son derece yüksek olduğu iddia edildi.
Gazetenin listesinde yüzde 12 ile Burundi birinci sırada yer alırken, Tayland yüzde 11 ile onu takip etti.
Rusya'nın yüzde 6'lık bir oranla 20'nci sıradan sokulduğu listenin analizinde ise Türkiye'deki darbe riskinin nedenleri arasında iki ülke arasındaki yakınlaşma gösterildi.
ABD ise bu listede, yüzde 2'lik bir oranla 102'nci sırada verildi.
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