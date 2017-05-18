Washington Büyükelçisi ABD Dışişleri’ne Çağrıldı

Amerika’nın Sesi’ne bilgi veren yetkili, Kılıç’ın, bakanlıkta Siyasi İlişkilerden Sorumlu Müsteşar Thomas Shannon’la görüştüğünü belirtti.

Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti sırasında Büyükelçilik Konutu önünde önce protestocularla ellerinde Türk bayrakları taşıyan bir grup kavga etmiş, bir süre sona kavgaya Erdoğan’ın korumaları da katılmıştı. Olaylarda 11 kişi yaralanmış, 2 kişi de gözaltına alınmıştı.

Amerikan dış politikasının saygın isimlerinden ve eski başkan adaylarından Cumhuriyetçi Senatör John McCain, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi’nin, Salı günü Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan olaylar nedeniyle sınırdışı edilmesini istedi.

Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı McCain, “Büyükelçiyi Amerika Birleşik Devletleri’nden göndermeliyiz, böyle bir şey diplomatik olarak karşılıksız bırakılamaz,” dedi. McCain bu açıklamayı MSNBC televizyonuna yaptı. McCain, konunun yasal yollardan da takip edilebileceğini söyledi.

Bu arada Amerika Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Jonathan Cohen de yaşananları kınadıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump’la yaptığı görüşmeden sonra geçtiği Türk Büyükelçilik Rezidansı önünde protestocu bir grupla Erdoğan’ın korumaları arasında çıkan kavganın ardından yazılı bir açıklama yayınlamış, açıklamada "Protestocular ve Türk güvenlik yetkililerinin karıştığı şiddet olaylarından endişe duyuyoruz" denmişti.

Kaynak: Voanews