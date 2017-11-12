Washington Büyükelçiliği’nden Gülen ile İlgili İddialara Yalanlama

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Fethullah Gülen’in 15 Temmuz’daki darbe kalkışmasının asıl planlayıcısı olduğu ve hukuki yollarla ABD’den iadesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm bu suçların arkasındaki kişi olan Fethullah Gülen’in hâlâ ABD’de sığınak bulabiliyor olması, Türk halkında derin bir rahatsızlık ve şaşkınlık meydana getirmektedir. FETÖ’nün suçluluğunu ve Türkiye ile ABD arasındaki ikili iade anlaşması koşullarına göre Gülen’in iadesiyle ilgili gerekçeleri tam anlamıyla kavramaları için ilgili Amerikan kurumlarındaki kişilerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.”

Türkiye hükümetinin ve Türkiye halkının, yargılanması için Gülen’in derhal Türkiye’ye iade edilmesini beklediğine vurgu yapılan açıklamada, “Mart 2017’de söylediğimiz gibi, Türkiye’nin, Fethullah Gülen’in iadesi için hukukun üstünlüğünden başka yollara başvuracağı yönündeki tüm iddialar tamamen yalan, gülünç ve temelsizdir.” ifadesi kullanıldı.

İddia Wall Street Journal Gazetesinden Gelmişti

Beyaz Saray’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in avukatı Robert Kelner, dün yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında Amerikan medyasında çıkan “adam kaçırmadan rüşvete kadar” birçok konudaki iddiaları “yalan ve çok çirkin” olarak nitelendirmişti.

Cuma günü konuyla ilgili bir haberinde Amerikan Wall Street Journal gazetesi, aralık ayında Flynn ve Flynn’in oğlu ile bazı Türkiyeli yetkililer arasında Gülen’in 15 milyon dolar karşılığında ABD dışına kaçırılmasıyla ilgili bir görüşme yapıldığını ve bu görüşmenin Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından soruşturulduğunu iddia etmişti.